Sci alpino, cancellata anche la terza prova a Rosa Khutor: rivoluzionato il programma di sabato 1 febbraio, i nuovi orari

Rivoluzionato il programma della tappa di Coppa del Mondo femminile a Rosa Khutor. A causa della troppa neve presente sul tracciato è stata cancellata anche la terza prova cronometrata e di conseguenza si è deciso di modificare completamente la giornata del sabato con l’aggiunta di un’altra prova prima della discesa.

Domani dovrebbe esserci un miglioramento delle condizioni climatiche e non è prevista alcuna nevicata. Il nuovo programma prevede una prova cronometrata con partenza abbassata alle 8.00 italiane e poi alle 10.30 appuntamento con la gara. Se non si dovesse svolgere la prova, allora tutto il weekend verrebbe cancellato. Ricordiamo che domenica si gareggia in super-G (ore 9.00 italiane).

Qui di seguito il nuovo programma di Rosa Khutor.

ROSA KHUTOR 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

SABATO 1 FEBBRAIO

ore 10.30 Discesa libera

DOMENICA 26 GENNAIO:

09.00 SuperG

andrea.ziglio@oasport.it

Foto: LaPresse