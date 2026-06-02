Fonseca ultimo vero scoglio tra Zverev e il primo Slam in carriera? Il n.3 ha impressionato con Jodar

In attesa della sfida di questa sera tra Joao Fonseca e Jakub Mensik, quest’oggi nel tabellone maschile si è assistito alla netta vittoria in tre set da parte di Alexander Zverev sul giovane rampante spagnolo Rafael Jodar. Dopo le difficoltà di un primo set vinto in rimonta (era sotto per 5-2), il tedesco si è liberato della tensione e praticamente ha dominato. Non c’è stata davvero più partita con il numero tre del mondo che ha decisamente impressionato, superando brillantemente un ostacolo che alla vigilia sicuramente creava un po’ di preoccupazione.

Chiaramente sul tedesco pende fortemente quella pressione del dover vincere per forza il primo Slam. Senza Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che possono vincere il torneo, aggiungendo anche l’eliminazione prematura di Novak Djokovic, tutto il mondo del tennis si è ovviamente voltato verso Alexander Zverev, con il pensiero unico e comune che doveva arrivare il momento del nativo di Amburgo.

Per la quinta volta consecutiva è in semifinale a Parigi, ma solo nel 2024 è riuscito ad arrivare all’ultimo atto, perdendo poi in rimonta al quinto set da Carlos Alcaraz. Anche in quella occasione il tedesco era stato eccezionale per tre set, sciogliendosi poi nel momento decisivo. Una cosa che si è ripetuta costantemente anno dopo anno, partendo già da quella incredibile finale persa allo US Open con Dominic Thiem, che forse ha anche cambiato la carriera di Zverev, che ha mancato in quel frangente la grande occasione di sbloccarsi.

Questa sera è Joao Fonseca ad essere il principale favorito, anche Jakub Mensik ha stupito in questo Roland Garros e soprattutto sulla terra rossa, che non è propriamente la superficie preferita dal ceco. In caso di vittoria il brasiliano è decisamente un ostacolo importante, anche perchè si porterebbe dietro un grande carico di entusiasmo. Certo per lui sarebbe la prima semifinale Slam della carriera (anche per Mensik nel caso) ed è qui che Zverev dovrebbe giocare la carta importante dell’esperienza.

Guardando poi alla parte sopra, con i tre italiani e Felix Auger-Aliassime, bisogna ammettere che per Zverev è davvero un’occasione forse irripetibile. Mai come questa volta non vincere lo Slam sarebbe molto pesante per il numero tre del mondo, creando potenzialmente anche una delusione difficile da digerire e mandare via. Perché lo stesso Zverev sa di essere tanto ma tanto vicino al suo grande obiettivo.