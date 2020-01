Golf: Renato Paratore 4° e Francesco Laporta 8° al Saudi International 2020 dopo due giri. Guida Victor Perez, cinque italiani passano il taglio

C’è Victor Perez al comando del Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers, torneo dell’European Tour 2020 che si tiene alla King Abdullah Economic City, in Arabia Saudita, e precisamente al Royal Greens Golf & Country Club. Il francese, con un giro in -5 e quattro birdie tra la buca 13 e la 18 (per lui valide come 4-9, dal momento che è partito dalla 10), si porta a un complessivo -10 e scalza dalla testa il malese Gavin Green (-9), che perde la leadership con un bogey alla 17. Terzo posto, con una giornata piuttosto regolare in -2, per il nordirlandese Graeme McDowell, anche lui al comando ieri con Green, che si colloca a -8.

L’Italia può sorridere con il quarto posto di Renato Paratore, che con il -5 odierno scala 17 posizioni ed è bravo a trovare quattro birdie nelle seconde nove buche. Quinti insieme tre uomini dalle storie diverse, ma che fa ugualmente piacere vedere ai piani alti: il francese Victor Dubuisson, il thailandese Jazz Janewattananond e l’inglese Ross Fisher, tutti a -6. In ottava posizione troviamo Francesco Laporta, che con il -2 di giornata mantiene il suo ritmo regolare e si colloca a -5 in compagnia di tre nomi importanti: gli svedesi Marcus Kinhult e Henrik Stenson, l’americano Dustin Johnson, con gli ultimi due vincitori di Major nel 2016.

A proposito di trionfatori in almeno uno dei quattro tornei maggiori, al 12° posto ci sono l’altro americano Phil Mickelson e l’irlandese Shane Lowry (-4), mentre è 18° (-3) lo spagnolo Sergio Garcia e 38° (-1) lo statunitense Brooks Koepka, il cui status di numero 1 del mondo è messo in serio pericolo sia dall’altro iberico Jon Rahm, che sta giocando il Waste Management Phoenix Open, che dal nordirlandese Rory McIlroy, il quale potrebbe riprendersi la vetta dell’OWGR anche senza metter piede sui campi questa settimana e la prossima.

Al 38° posto c’è anche il nostro Lorenzo Gagli, uno dei tre ulteriori italiani in grado di superare il taglio. Assieme a lui Edoardo Molinari (52°, pari con il par) e Nino Bertasio (65° a +1), rimasto in bilico fino all’ultimo e salvatosi solo nel finale di giornata. Fuori Guido Migliozzi, 88° a +3 e in un periodo in cui ha bisogno di ritrovare fiducia, e Andrea Pavan, 101° a +4.

Foto: LaPresse