F1, la Racing Point diventerà Aston Martin nel Mondiale 2021

Questione di opportunità e di interessi. Così lo si può definire l’accordo tra la Racing Point e l’Aston Martin che porterà alla creazione dell’ “Aston Martin F1 Team” nel Mondiale 2021 del Circus. I bilanci non così positivi della casa automobilistica inglese hanno favorito questa operazione condotta dal magnate canadese Lawrence Stroll, a capo del consorzio che era valsa l’acquisizione della Force India in F1 e ora di una quota della compagnia di Gaydon, pari al 16.7%. Con Stroll, altri investitori hanno collaborato e sono stati 500 i milioni di finanziamento per Aston Martin, di cui 182 dalle “tasche” del papà di Lance Stroll.

Una manovra che, stando a quel che si legge sui siti specializzati stranieri, farà in modo che il miliardario nordamericano sia il nuovo direttore esecutivo dell’azienda britannica e ciò, come detto, avrà delle conseguenze in F1, con l’arrivo del marchio Aston Martin. Un accordo reso possibile anche per il termine del legame della casa britannica con Red Bull. Nel 2018 il link tra la citata Aston Martin e il team di Milton Keynes aveva come focus la realizzazione di una Hypercar, la Valkyrie. Il lavoro di sviluppo della vettura sarà ultimato al termine del 2020 verosimilmente e dunque vi è stato il via libera per le operazioni descritte precedentemente.

