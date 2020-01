Golf, PGA Tour 2020: Wyndham Clark al comando del Waste Management Phoneix Open al termine del primo round

La carovana del PGA Tour si è spostata in Arizona, precisamente a Scottsdale, per dar vita al Waste Management Phoneix Open (montepremi 7,3 milioni di dollari). L’evento, che si svolge sul percorso par 71 del TPC di Scottsdale, vede al comando dopo il primo round Wyndham Clark. L’americano guida con lo score di -10 (61 colpi) e vanta due lunghezze di margine sul connazionale Billy Horschel. -7 e terza posizione per lo statunitense J.B. Holmes.

Fuori dal podio momentaneo con -6 il sudcoreano An Byeong-hun e gli americani Tom Hoge, Bud Cauley ed Harris English. Ottava piazza e top ten chiusa con il punteggio di -5 per i sudcoreani K.J. Choi ed Im Sung-jae, per gli americani Nate Lashley, Adam Long ed Hubbert Swafford.

Primo round che non ha sorriso al campione in carica Rickie Fowler. Il californiano occupa la posizione numero 110 in compagnia del connazionale Jordan Spieth a causa di un pessimo +3 iniziale. 3 birdie, 4 bogey ed un double bogey condannano il detentore del titolo a lottare duramente nella seconda tornata per evitare di incappare nel taglio del venerdì.

Foto: Shutterstock