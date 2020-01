Sci di fondo: Federico Pellegrino e Lucia Scardoni vincono i Campionati Italiani sprint a Gromo

Si sono svolte quest’oggi le prove sprint dei Campionati Italiani assoluti di sci di fondo, che si dividono tra Gromo e Schilpario e che nella prima località vedono disputarsi le gare più corte del programma.

Federico Pellegrino, facente parte delle Fiamme Oro, ha conquistato senza particolari problemi il titolo tricolore nella gara maschile, precedendo il suo abituale compagno di squadra in Coppa del Mondo Maicol Rastelli. Al terzo posto Simone Daprà, vincitore in tale maniera del titolo Under 23, categoria nella quale è risultato secondo Mattia Armellini.

Tra le donne, tutte le prime quattro fanno parte delle Fiamme Gialle: a prevalere è Lucia Scardoni, davanti a Greta Laurent e a Francesca Franchi, in tal modo prima tra le Under 23. Quarto posto per Caterina Ganz, mentre la quinta, Cristina Pittin, è anche la seconda Under 23.

Foto: LaPresse