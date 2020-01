Sport in tv oggi (venerdì 31 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 31 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport: Dominic Thiem e Alexander Zverev si affrontano nella seconda semifinale agli Australian Open, proseguono i tornei di golf, poi un’intensa serata con basket e calcio, non mancheranno gli sport invernali anche se non ci sarà la solita abbuffata tipica del weekend. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 31 gennaio e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (31 GENNAIO): PROGRAMMA, ORARI E PALINSESTO

VENERDÌ 31 GENNAIO:

03.30 SOFTBALL (Australia Pacific Cup) – Italia-Giappone

Loading...

Loading...

06.00 GOLF – European Tour, Saudi International (diretta streaming su Golf TV)

08.30 SOFTBALL (Australia Pacific Cup) – Italia-Nuova Zelanda

08.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS137 maschile a Sapporo, qualificazioni

09.30 SLITTINO – Nations Cup a Oberhof

09.30 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a St. Moritz (diretta streaming su ibsf.org)

09.30 TENNIS – Australian Open, semifinale 2: Dominic Thiem vs Alexander Zverev (diretta tv su Eurosport)

11.00 BIATHLON (Mondiali giovani) – Sprint maschile a Lenzerheide

12.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile e femminile a Megeve, qualificazioni

13.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a St. Moritz (diretta streaming su ibsf.org)

14.00 BIATHLON (Mondiali giovani) – Sprint femminile a Lenzerheide

14.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen HS109 a Seefeld

15.00 GOLF – PGA Tour, Phoenix Open (diretta streaming su Golf TV)

15.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS137 femminile a Oberstdorf, qualificazioni

16.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen 5 km a Seefeld

18.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile e femminile a Mammoth (diretta tv su Eurosport)

18.30 CALCIO A 5 (Qualificazioni Mondiali) – Bielorussia-Italia

19.00 BASKET (Eurolega) – Stella Rossa-Anadolu Efes (diretta streaming su Eurosport Player)

19.15 HOCKEY GHIACCIO (EBEL) – Salisburgo-Bolzano

20.15 RUGBY (Sei Nazioni Under 20) – Galles-Italia

20.15 ATLETICA (World Indoor Tour) – Seconda tappa a Karlsruhe (diretta tv su Eurosport)

20.30 CALCIO (Bundesliga) – Hertha Berlino-Schalke 04 (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1) – Rennes-Nantes (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Pisa (diretta streaming su DAZN, diretta tv su RaiSport)

21.00 BASKET (Eurolega) – Valencia-Panathinaikos (diretta streaming su Eurosport Player)

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse