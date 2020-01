Salto con gli sci: Nika Kriznar la migliore nelle qualificazioni di Oberstdorf, 17ma Lara Malsiner

Nika Kriznar torna a brillare dopo un avvio di stagione privo di acuti e si aggiudica le qualificazioni per gara-1 ad Oberstdorf (Germania), sede della sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019-2020 di salto con gli sci femminile. La talentuosa slovena classe 2000 ha eseguito praticamente alla perfezione (se si esclude l’atterraggio) volando fino a 128 metri con vento leggermente alle spalle per un punteggio finale di 127.2, appena quattro decimi di punto più alto rispetto alla seconda classificata di oggi, l’austriaca Chiara Hoelzl.

Quest’ultima ha dimostrato di avere un ottimo feeling con il trampolino HS137 tedesco, ben figurando anche in allenamento (prima e seconda) prima di portare a termine un brillante salto di qualificazione da 127.5 metri e 126.8 punti che le ha permesso di precedere la connazionale (e rivale per la Sfera di Cristallo) Eva Pinkelnig, terza con 125.5 metri e 119 punti. Sembra aver ritrovato finalmente una buona costanza di rendimento la giapponese Sara Takanashi, molto solida fin dai salti di prova per poi raccogliere un quarto posto a mezzo punto di ritardo dalla top3 con la medesima misura di Pinkelnig.

Ottima quinta piazza per la diciottenne russa Lidiia Iakovleva (126.5 metri e 117.7 punti) a precedere la slovena Ema Klinec, sesta con 121.5 metri e 117.4 punti, mentre la norvegese Maren Lundby ha messo in mostra il peggior salto di giornata proprio in qualificazione dovendosi accontentare di una modesta 16ma piazza. Discreto 17° posto in casa Italia per Lara Malsiner, reduce dall’incoraggiante settimo posto in gara-2 a Rasnov e capace di far segnare addirittura la miglior misura nella prima serie di allenamento (132 metri da stanga 27) per poi fare più fatica nelle prove successive (in qualificazione 118.5 metri e 105.7 punti da stanga 25). Obiettivo centrato da parte dell’altra azzurra iscritta alla competizione, Elena Runggaldier, qualificata per la gara di domani in 38ma posizione con 96 metri e 67 punti.

Foto: Lapresse