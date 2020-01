Skeleton, Coppa del Mondo St. Moritz 2020: Tina Hermann precede Jacqueline Loelling che ormai vede il terzo titolo

Doppietta tedesca nella tappa di Sankt Moritz (Svizzera) settimo appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton 2019-2020. Il successo va a Tina Hermann che, grazie a due manche superlative, distanzia la connazionale Jacqueline Loelling che, invece, conferma il suo primo posto in classifica salendo a quota 1472, con 53 punti di vantaggio sulla vincitrice di oggi, quindi Janine Flock è terza a 1414. Perde una grande occasione, invece, Elena Nikitina che scivola a -102 punti dalla vetta con il risultato odierno.

Tina Hermann, dunque, fa il bis dopo Konigssee e centra la decima vittoria in carriera, rimettendosi in corsa per la Sfera di Cristallo. Nella prima manche la ventisettenne nativa di Colonia ha fatto segnare il miglior tempo in 1:10.05, quindi nella seconda si è superata, andando addirittura a fissare il nuovo record della pista in 1:09.82 per un crono complessivo di 2:19.87. Alle sue spalle, come detto, Jacqueline Loelling che si avvicina alla sua terza Coppa del Mondo. La nativa di Brachbach, che tra un settimana compirà 25 anni, ha chiuso a 41 centesimi, con i tempi di 1:10.24 e 1:10:04. Completa il podio l’austriaca Janine Flock a 73 (1:10.25 e 1:10.35) che prova a rimanere ancora in lotta per il titolo.

Quarta posizione per la canadese Mirela Rahneva a 74 centesimi, quinta per la russa Elena Nikitina a 1.01, mentre è sesta la svizzera Marina Gilardoni a 1.50. Completano la top ten la tedesca Sophia Griebel settima a 1.61, quindi ottava la statunitense Kendall Wesenberg a 1.79, nona la belga Kim Meylemans a 1.84, infine decima la canadese Jane Channell a 2.04. Conclude diciassettesima la nostra Valentina Margaglio a 2.64 con il quindicesimo crono nella prima discesa in 1:11.13 e il diciassettesimo nella seconda in 1:11.38.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SKELETON 2019-2020

1 GER Loelling Jacqueline 1472

2 GER Hermann Tina 1419

3 AUT Flock Janine 1414

4 RUS Nikitina Elena 1370

5 CAN Rahneva Mirela 1314

6 SUI Gilardoni Marina 1120

7 USA Henry Megan 1048

8 BEL Meylemans Kim 1040

Loading...

Loading...

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse