LIVE Sinner-Purcell, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro vuole regalarsi Shapovalov al 2° turno

Il programma di Lunedì 20 Ottobre – Il tabellone di Jannik Sinner – I match italiani di Lunedì 20 Gennaio

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Max Purcell, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020. Il match è in programma nella notte italiana (non si gioca prima delle 2.30) e segnerà l’esordio assoluto a Melbourne per il giovane altoatesino.

Un match molto atteso perchè, dopo lo strabiliante anno scorso, ci sono grandissime aspettative sull’azzurro. Come detto è la prima volta che Sinner è presente nel tabellone principale degli Australian Open e sicuramente il sorteggio è stato benevolo con l’attuale numero 79 del mondo, visto che affronterà l’australiano Max Purcell, che ha ricevuto una wild card. Il 21enne di Sydney è attualmente al numero 216 del ranking ATP e giocherà il suo primo match in un main draw di uno Slam.

Sicuramente un esordio abbastanza abbordabile per Jannik, che punta ad accedere al secondo turno dove lo attenderà con ogni probabilità Denis Shapovalov. L’altoatesino ha cominciato la stagione un po’ con il freno a mano tirato, ma ben sapendo di focalizzare l’inizio della preparazione proprio su questo torneo. Sinner ha fatto comunque una bella partita contro Benoit Paire nel primo turno di Adelaide, con il francese, poi finalista del torneo, che si è imposto in tre set. Purcell, invece, ha cominciato la sua stagione con il Challenger di Canberra, perdendo subito al primo turno dal cinese Zhang.

C’è il pericolo pioggia per questo match. Infatti sono previste precipitazioni lungo tutta la giornata e che potrebbero causare importanti slittamenti nel programma odierno. Una buona notizia sicuramente per il clima, con la situazione dell’aria abbastanza compromessa per gli incendi che stanno devastando tutta l’Australia nelle ultime settimane.

La sfida tra Jannik Sinner e Max Purcell inizierà non prima delle ore 2.30 italiane o comunque al termine del match femminile tra Martic e McHale. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse