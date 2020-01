Australian Open 2020: Novak Djokovic regala un set al tedesco Struff e poi accede al secondo turno

Buona la prima per Novak Djokovic, che accede al secondo turno degli Australian Open 2020. Il serbo ha sconfitto in quattro set il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-6 6-2 2-6 6-1 dopo poco più di due ore di gioco. Un buon esordio quello del campione uscente, che si è totalmente rilassato nel terzo set, regalandolo a Struff, il quale può certamente recriminare per un sorteggio davvero sfortunato.

Inizio di match equilibrato, ma Djokovic fa capire subito di non avere troppi problemi a gestire l’ottimo servizio del tedesco. Nel sesto game il serbo si procura due palle break e riesce a strappare la battuta all’avversario. Proprio nel momento di chiudere il set, avanti 5-3, però, Djokovic subisce clamorosamente il controbreak da parte di Struff. Si va di conseguenza al tie-break, che vede il serbo partire sul 3-0 e poi conservare questo vantaggio fino al 7-5 finale.

Nel secondo set Djokovic subito strappa in apertura il servizio. Un break che il serbo conserva e poi raddoppia nel settimo gioco, chiudendo la frazione sul 6-2. Ci si aspetta una veloce chiusura per Djokovic ed invece Nole sbaglia molto e lascia spazio a Struff, preciso e attento. Subito break per il tedesco, ma anche controbreak immediato del numero due del mondo. Struff risponde benissimo e strappa la battuta ancora nel sesto e nell’ottavo game, chiudendo sul 6-2.

Djokovic capisce di non poter troppo scherzare e vuole assolutamente evitare una possibile battaglia. Il serbo alza nuovamente il livello del suo gioco e chiude agevolmente il quarto set per 6-1. Nel secondo turno il nativo di Belgrado affronterà il vincente del match tra il giapponese Tatsuma Ito (wild card) e l’indiano Prajnesh Gunneswaran (lucky loser).

Foto: LaPresse