Sinner-Fucsovics in tv, orario Australian Open 2020: programma, streaming, palinsesto

Jannik Sinner ha superato per la prima volta in carriera un turno in un torneo dello Slam. L’altoatesino si è sbarazzato in tre set dell’australiano Max Purcell ed ora affronterà nel secondo incontro l’ostico ungherese Marton Fucsovics, 27enne che ha eliminato a sorpresa il canadese Denis Shapovalov.

Ancora una volta Sinner giocherà nella notte italiana. Il match si disputerà sul campo n.22 e sarà il secondo da programma dopo quello tra l’americano Sam Querrey ed il lituano Ricardas Berankis. Indicativamente, dunque, l’azzurro inizierà fra le 3.00 e le 5.00 di notte.

Una sfida che si annuncia complessa per l’italiano, al cospetto di un giocatore solido che proprio a Melbourne, nel 2018, colse il miglior risultato in carriera in uno Slam, arrampicandosi sino agli ottavi di finale.

La partita tra Jannik Sinner e Marton Fucsovics verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player.

PROGRAMMA SINNER-FUCSOVICS, 2° TURNO AUSTRALIAN OPEN 2020

Mercoledì 22 gennaio

Secondo match dall’1.00

COME VEDERE IN TV E STREAMING SINNER-FUCSOVICS

Il match sarà visibile in tv su Eurosport ed in streaming sulla piattaforma di Eurosport Player.

Foto: Valerio Origo