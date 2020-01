LIVE Australian Open 2020, risultati 21 gennaio in DIRETTA: Sinner per chiudere, Fognini deve rimontare, c’è Camila Giorgi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2020, oggi martedì 21 gennaio ci aspetta una ricchissima giornata di partite sul cemento di Melbourne dove va in scena la seconda giornata del primo Slam di tennis della stagione. La pioggia di ieri ha costretto a rinviare diversi incontri che dunque si concluderanno proprio oggi, il programma sarà fittissimo e ne vedremo sicuramente delle belle con tanti italiani pronti a essere protagonisti nella terra dei canguri dove si disputa il primo turno del torneo.

Jannik Sinner è chiamato a chiudere contro l’australiano Max Purcell, l’altoatesino è sul 2-0 e il terzo set è in parità per 4-4: l’azzurro vuole sconfiggere il padrone di casa per volare al secondo turno dove incrocerà Fucsovics che a sorpresa ha sconfitto il canadese Shapovalov. Fabio Fognini deve invece inventarsi la rimonta da urlo contro lo statunitense Reilly Opelka: il ligure ha perso i primi due set e si ripartirà dal suo servizio nel terzo set dopo aver perso il game d’apertura, servirà una magia al nostro portacolori contro il bombardiere americano per rimanere in partita e non uscire mestamente al primo turno del torno. Missione invece praticamente impossibile per Lorenzo Giustino (sotto 0-2 e 2-5 contro il canadese Milos Raonic) e per Stefano Travaglia che deve risalire dallo 0-2 contro il cileno Christian Garin.

Grande attesa anche per Marco Cecchinato che cercherà il colpaccio contro il tedesco Alexander Zverev, uno dei grandi favoriti del torneo: il siciliano riuscirà a tornare quello dei giorni migliori? Compito molto complicato per Lorenzo Sonego contro l’australiano Nick Kyrgios mentre Andreas Seppi esordisce contro il serbo Miomir Kecmanovic. Riflettori poi puntati sui big Rafael Nadal (contro il modesto boliviano Dellien) e sul russo Daniil Medvedev che non deve sottovalutare lo statunitense Tiafoe. Impegnate anche tre italiane: Camila Giorgi riparte contro la tedesca Antonia Lottner, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto devono inventarsi magie rispettivamente contro la russa Veronika Kudermetova e la tedesca Angelique Kerber.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open 2020, oggi martedì 21 gennaio: cronaca in tempo reale con tutti i risultati di questa ricca giornata sul cemento di Melbourne. Si incomincia alle ore 01.00. Buon divertimento a tutti.

