Calendario Australian Open 22 gennaio: orari italiani, programma, tv. Sinner, Berrettini e Fognini in campo

Mercoledì 22 gennaio sarà una giornata davvero molto ricca agli Australian Open 2020, incomincia il secondo turno nel primo Slam della stagione di tennis e ne vedremo davvero delle belle sul cemento di Melbourne. Sarà una ricchissima giornata anche per i colori italiani con ben tre azzurri in campo a caccia di gloria: Fabio Fognini incrocerà il non irresistibile australiano Jordan Thompson, Matteo Berrettini partirà con i favoriti del pronostico contro lo statunitense Tennys Sandgren, Jannik Sinner proverà invece a firmare il colpaccio contro il quotato ungherese Marton Fucsovics. Spazio anche a tanti big tra cui spiccano Roger Federer e Novak Djokovic impegnati in due incontri sulla carta poco problematici.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle partite di mercoledì 22 gennaio agli Australian Open 2020. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIANI IN CAMPO 22 GENNAIO AGLI AUSTRALIAN OPEN: PROGRAMMA E ORARI

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO:

Non prima delle 03.00 Jannik Sinner vs Fucsovics (secondo incontro diurno al Court 22)

Non prima delle 04.00 Matteo Berrettini vs Tennys Sandgren (terzo incontro diurno alla 1573 Arena)

09.00 Fabio Fognini vs Jordan Thompson (primo incontro serale alla Margaret Court Arena)

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 22 GENNAIO: PROGRAMMA E ORARI DELLE PARTITE

Rod Laver Arena – ore 1

P. Badosa vs P. Kvitova

[1] A. Barty vs P. Hercog

[WC] T. Ito vs [2] N. Djokovic

Dalle 9

T. Zidansek vs [8] S. Williams

F. Krajinovic vs [3] R. Federer

Margaret Court Arena – ore 1

[3] N. Osaka vs S. Zheng

C. Wozniacki vs [23] D. Yastremska

T. Paul vs [18] G. Dimitrov

Dalle 9

J. Thompson vs [12] F. Fognini

[10] M. Keys vs A. Rus

Melbourne Arena – ore 1

J. Goerges vs [13] P. Martic

C. Gauff vs S. Cirstea

[6] S. Tsitsipas vs P. Kohlschreiber

[31] H. Hurkacz vs J. Millman

1573 Arena – ore 1

C. Suarez Navarro vs [11] A. Sabalenka

[16] E. Mertens vs D. Kovinic

[8] M. Berrettini vs T. Sandgren

[WC] M. Mmoh vs [9] R. Bautista Agut

Court 3 – ore 1

[Q] A. Li vs [14] S. Kenin

[25] E. Alexandrova vs [Q] B. Krejcikova

[21] B. Paire vs M. Cilic

M. Polmans vs [24] D. Lajovic

Court 7 – ore 1

T. Townsend vs J. Pegula

O. Jabeur vs C. Garcia

Court 8 – ore 1

[WC] A. Sharma vs [28] A. Kontaveit

[18] A. Riske vs L. Zhu

[14] D. Schwartzman vs A. Davidovich Fokina

[Q] N. Hibino vs [22] M. Sakkari

Court 12 – ore 1

Kr. Pliskova vs H. Watson

Court 13 – ore 1

S. Zhang vs [Q] C. Mcnally

[22] G. Pella vs G. Barrere

Court 14 – ore 1

I. Swiatek vs T. Babos

Doppio

[Q] G. Minnen vs [29] E. Rybakina

Court 15 – ore 1

[30] A. Pavlyuchenkova vs N. Stojanovic

Court 19 – ore 1

S. Sorribes Tormo vs V. Kudermetova

[30] D. Evans vs Y. Nishioka

C. Garin vs [32] M. Raonic

[27] Q. Wang vs F. Ferro

Court 22 – ore 1

R. Berankis vs S. Querrey

M. Fucsovics vs J. Sinner

AUSTRALIAN OPEN 2020: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport.

Diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

