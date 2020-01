Australian Open 2020: Lorenzo Giustino battuto in tre set da Milos Raonic nel primo turno a Melbourne

Termina l’avventura a Melbourne (Australia) di Lorenzo Giustino nel primo turno degli Australian Open 2020 di tennis. L’azzurro, ripescato in tabellone grazie al forfait del moldavo Radu Albot, è stato sconfitto piuttosto nettamente dal n.35 del ranking Milos Raonic con il punteggio di 6-2 6-1 6-3 in un match che si è tenuto in due giornate per via dell’arrivo della pioggia nella giornata di ieri. Una partita, di fatto, gestita in lungo e in largo dal forte nordamericano che si è conquistato meritatamente l’accesso al prossimo round dove affronterà il vincente della sfida tra il cileno Christian Garin e l’altro azzurro Stefano Travaglia.

Nel primo set Raonic prende subito il comando delle operazioni, andando avanti di un break nel gioco di apertura. Forte di una resa senza incertezze alla battuta (80% dei punti conquistati con la prima di servizio e il 100% con la seconda), il canadese disinnesca alla perfezione le risposte dell’italiano, trovando modo di ottenere un nuovo break nel settimo game e di archiviare la frazione sul 6-2.

Nel secondo set l’ex top-10 dà libero sfogo a tutta la sua potenza. La differenza, in termini di velocità di palla, si vede chiaramente e il doppio break in suo favore nei primi tre giochi parla chiaro. Appena quattro i punti conquistati da Giustino contro il servizio dell’avversario. Sullo score di 6-1 il parziale diventa un ricordo.

Nel terzo set lo spartito non cambia e il n.35 del mondo va in fuga nel quarto game, con risposte precise e potenti. Per l’italiano, dunque, l’arrivo della pioggia e il rinvio odierno non cambiano “la storia” e l’epilogo sul 6-3 è inevitabile.

Foto: LaPresse