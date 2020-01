Sinner-Purcell, Australian Open 2020: orario 21 gennaio, programma, tv e streaming. Quando ricomincia il match

Il debutto di Jannik Sinner agli Australian Open 2020 è stato interrotto dalla pioggia che si è abbattuta copiosa su Melbourne ed ha costretto gli organizzatori a rinviare a domani la stragrande maggioranza delle partite. Il giovane azzurro era in vantaggio per 7-6 (2) 6-2 4-4 30-15 contro il qualificato australiano Max Purcell, che al momento dello stop si trovava in battuta.

Non un grande match al servizio per l’altoatesino, che sinora non ha realizzato neppure un ace ed ha messo in campo solo il 55% di prime, ricavandone però il 73% dei punti. Al momento è negativo il saldo dei vincenti e degli errori gratuiti (8 a 9).

Qualora Sinner dovesse superare il turno, affronterebbe l’ungherese Marton Fucsovics, che ha sorpresa ha eliminato in 4 set il canadese Denis Shapovalov.

La sfida tra Sinner e Purcell riprenderà martedì 21 gennaio. Sarà il secondo match sul campo n.7 e si disputerà dopo il 1° turno femminile tra la russa Gasparyan e la greca Sakkari che scatterà alle 10.30 in Australia (le 0.30 in Italia).

PROGRAMMA SINNER-PURCELL: QUANDO RIPRENDE IL MATCH

Martedì 21 gennaio

ORARIO: secondo match dalle 0.30 (ora italiana)

COME VEDERE SINNER-PURCELL IN TV

La sfida sarà visibile su Eurosport ed in streaming sulla piattaforma Eurosport Player

Foto: Valerio Origo