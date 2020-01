Australian Open 2020, Jannik Sinner vince rapidamente la prosecuzione contro Max Purcell e va al secondo turno!

Bastano cinque minuti a Jannik Sinner per portare a casa la prosecuzione del match del primo turno degli Australian Open di tennis contro il qualificato australiano Max Purcell: dopo la sospensione di ieri, giunta con l’azzurro in vantaggio per 7-6 (2) 6-2 4-4 30-15 con l’avversario al servizio, Sinner trova rapidamente il break e poi chiude 6-4 il terzo set per complessive due ore e 21 minuti di gioco e domani affronterà il magiaro Marton Fucsovics al secondo turno.

Alla ripresa Sinner si procura subito due break point con un passante vincente, poi scende a rete per ottenere lo strappo ed andare a servire per il match. Avanti 5-4, Sinner apre con un ace, poi con un dritto vincente arriva il 30-0. Un dritto in rete in uscita dal servizio ridà speranze a Purcell, ma l’azzurro scende ancora a rete a prendersi due match point. Il primo sfuma grazie ad una risposta vincente dell’australiano , ma sul secondo Sinner chiude con uno smash per il 6-4 che lo porta al secondo turno.

Nel complesso Sinner ha chiuso l’incontro con il 78% di punti vinti sulla prima ed il 54% sulla seconda, ma con un bilancio negativo tra vincenti e gratuiti, con un dato di 26 a 36, ed è sceso 26 volte a rete, conquistando il quindici in 18 occasioni. Nei due giorni di match Sinner ha vinto 109 punti contro gli 88 dell’avversario.

Foto: Valerio Origo