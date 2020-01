Australian Open 2020, Jannik Sinner in vantaggio 2-0 su Purcell. Sfida rimandata per pioggia

Jannik Sinner è stato fermato a pochi punti dalla vittoria nel primo turno degli Australian Open di tennis, con il suo match interrotto dalla pioggia dopo due ore e sedici minuti di gioco, quando era in vantaggio per 7-6 (2) 6-2 4-4 30-15 contro il qualificato australiano Max Purcell, che al momento dello stop si trovava al servizio.

Il primo set si è rivelato combattuto in molti dei suoi game, ma il primo vero momento di difficoltà al servizio è arrivato per Sinner nel corso del quinto game, quando è stato costretto ad annullare tre break point. L’azzurro si è salvato, ma lo strappo del padrone di casa è stato soltanto rimandato di qualche minuto ed è arrivato puntuale nel settimo gioco. Purcell nel decimo game va a servire per il set ma subisce il controbreak, con Sinner che poi passa a condurre per 6-5 e sciupa due set point in risposta per chiudere 7-5. Si va al tie break, ma qui il dominio del tennista italiano non concede repliche e dal’1-2 Sinner incamera il parziale per 7-2 dopo un’ora di gioco.

Nella seconda partita l’australiano risente probabilmente dell’esito della prima e, dopo aver tenuto il servizio in apertura, sparisce letteralmente dal campo, concedendo a Sinner qualcosa come cinque giochi consecutivi, con due break, arrivati entrambi ai vantaggi, per il 5-1. Al primo set point, sul seguente turno in battuta, Sinner conduce in porto tranquillamente la contesa e chiude 6-2 in 32 minuti.

La terza frazione torna ad essere maggiormente combattuta, anche se Sinner può recriminare per non aver chiuso prima dell’arrivo della pioggia: l’azzurro dapprima sciupa due break point nel terzo game, poi centra lo strappo a trenta nel quinto, confermando l’allungo e salendo 4-2. L’australiano, spalle al muro, trova una reazione d’orgoglio, che lo porta al controbreak nell’ottavo gioco, per l’aggancio sul 4-4. Il nono gioco vede Sinner avanti 15-30 in risposta, poi dopo 44 minuti di gioco arriva lo stop per pioggia.

Foto: LaPresse