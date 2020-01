Domani 21 gennaio, nel secondo match della 1573 Arena (1° incontro in programma alle 00.30 italiane), Fabio Fognini è chiamato alla rimonta contro l’americano Reilly Opelka (n.38 del mondo). Il giocatore di Arma di Taggia, infatti, è sotto nel punteggio 6-3 7-6 (3) 1-0 e fino ad ora del suo tennis brillante si è visto decisamente poco. La pioggia potrebbe aver regalato a Fabio. L’azzurro, infatti, ha pagato dazio in termini di continuità d’azione, nei confronti di un Opelka in palla e meno falloso del solito in manovra. Aspetti che hanno fatto innervosire il nostro portacolori, sempre fuori ritmo contro il gioco di grandi accelerazioni dello statunitense, fino ad ora a segno con 17 ace e con un rendimento alla battuta pari al 72% di punti conquistati con la prima di servizio.

Fognini-Opelka, Australian Open 2020: orario 21 gennaio, programma, tv e streaming. Quando ricomincia il match

Domani 21 gennaio, nel secondo match della 1573 Arena (1° incontro in programma alle 00.30 italiane), Fabio Fognini è chiamato alla rimonta contro l’americano Reilly Opelka (n.38 del mondo). La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e live streaming su Eurosport Player. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Martedì 21 gennaio

alle 2.00 italiane circa Fognini vs Opelka

Foto: LaPresse