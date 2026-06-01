LIVE Errani/Vavassori-Danilina/Tracy, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri inseguono la semifinale

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio misto tra la coppia azzurra, formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, e la coppia composta dalla kazaka Anna Danilina e dallo statunitense James Tracy, valido per i quarti di finale del Roland Garros.

I due italiani, campioni in carica del torneo, dopo essere stati vicini alla sconfitta nel super tie-break degli ottavi di finale, puntano a proseguire la loro marcia nello Slam parigini. L’emiliana e il piemontese, che all’esordio hanno battuto agevolmente l’australiana Ellen Perez e il portoghese Francisco Cabral, con un doppio 6-2, hanno rischiato tantissimo contro l’ungherese Fanny Stollar e lo statunitense Christian Harrison: il doppio azzurro, dopo aver vinto 6-4 il primo set e perso 1-6 il secondo, era sotto 6-1 nel tie-break lungo decisivo, da lì in poi sono arrivati nove punti consecutivi per Errani e Vavassori, che hanno così ottenuto l’accesso ai quarti di finale.

Percorso simile anche per i loro avversari, che al primo turno hanno sconfitto per 6-4, 7-5 l’australiana Storm Hunter e il monegasco Hugo Nys, mentre agli ottavi hanno prevalso in tre set sulla danese Ulrikke Eikeri e sull’austriaco Lucas Miedler, con il punteggio di 6-1, 4-6, 10-8.

Questo match sarà il quarto incontro della giornata di lunedì 1 giugno sul Campo Simonne-Mathieu. Le danze saranno aperte alle ore 11.00 da King/Goransson opposti a Patten/Heliovaara, poi sarà a volta del derby francese tra Gaston/Droguet e Herbert/Halys. A seguire toccherà a Mladenovic/Guo, che se la vedranno con Zhang/Mertens; dopo queste tre sfide sarà il turno del doppio azzurro contro la coppia Danilina/Tracy.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di doppio misto tra la coppia azzurra, formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, e la coppia composta dalla kazaka Anna Danilina e dallo statunitense James Tracy, valido per i quarti di finale del Roland Garros 2026: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!