VIDEO Camila Giorgi-Lottner, Australian Open 2020 Highlights: il ritorno al successo dell’azzurra a Melbourne

Camila Giorgi non vinceva un match in uno dei Major del tennis dalla scorsa edizione degli Australian Open. Era necessario tornare a Melbourne, per ritrovare il suo gioco di aggressività e di rischio. L’azzurra batte in maniera convincente per 6-3 6-3 la tedesca Antonia Lottner (n.156 del mondo): un incontro ben gestito da Camila che, specie alla risposta, ha dato prova di essere particolarmente efficace e così la pratica è stata archiviata in 1 ora e 21 minuti di partita. Di seguito gli highlights del match della nostra portacolori:

VIDEO Camila Giorgi-Lottner, Australian Open 2020 Highlights

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Rena Schild / Shutterstock.com