Australian Open 2020, Maria Sharapova subito eliminata. La russa oltre la posizione n.300 nel ranking Wta

La russa Maria Sharapova sprofonda a Melbourne: la sconfitta con la croata Donna Vekic, numero 19 del seeding, costa all’ex numero 1 al mondo un tonfo nel ranking WTA, dato che non vengono difesi ben 285 punti, cambiale che al momento spedisce la tennista al numero 366.

Un crollo verticale di oltre 220 posizioni, con la russa che dovrà risalire la china con la miseria di 122 punti ancora nel carniere, e la consapevolezza di essere la copia sbiadita della giocatrice ammirata fino a qualche tempo fa. Anche per partecipare a Melbourne, Sharapova aveva usufruito di un invito.

La wild card si era resa necessaria per evitarle il passaggio per le qualificazioni, dato che Sharapova era già abbondantemente oltre la posizione numero 100, al 145 attualmente, prima della sconfitta odierna che tanto le costerà in termini di classifica. La speranza è che la stella della russa possa tornare a splendere al più presto.

