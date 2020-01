Fabio Fognini: “Quando c’è il primo biglietto della Emirates?”. Ligure poco motivato agli Australian Open 2020?

6-3 7-6 (3) 1-0: è questo il punteggio del match valido per il primo turno degli Australian Open 2020 di tennis tra l’americano Reilly Opelka e Fabio Fognini. La partita è, al momento, interrotta per via della pioggia che sta cadendo su Melbourne. Il match, infatti, si è tenuto sul campo della 1573 Arena (outdoor) e dunque la perturbazione in corso ha costretto gli organizzatori a fermare tutto in attesa di miglioramenti.

Una prestazione, al momento, sottotono quella di Fabio, in una versione a metà tra il nervosismo e l’apatia. Non è un caso che nelle fasi più concitate del confronto, preso dallo sconforto di un punteggio poco favorevole, il tennista di Arma di Taggia si sia rivolto al proprio angolo, chiedendo quale fosse il primo volo disponibile per tornare a casa: “Quando c’è il primo biglietto della Emirates?“, le parole di un Fognini quasi rassegnato all’eliminazione al primo round dello Slam australiano. La pioggia potrebbe concedergli una chance ulteriore?

Ricordiamo che Flavia Pennetta, compagna di Fognini, a fine dicembre ha dato alla luce la secondogenita Farah. La nostalgia di casa potrebbe influire, e non poco, sulle reali motivazioni del tennista ligure.

VIDEO: FABIO FOGNINI VA FUORI DI TESTA E SPACCA LA RACCHETTA CONTRO OPELKA

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse