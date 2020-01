LIVE Camila Giorgi-Lottner 6-3 6-3, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurra vola al secondo turno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI CAMILA GIORGI

E SI CONCLUDE QUI! Camila Giorgi accede al secondo turno sconfiggendo 6-3 6-3 la tedesca Lottner in questo 1° match degli Australian Open 2020. La marchigiana affronterà, dunque, nel prossimo turno la vincente della sfida tra la testa di serie n.15 Vondrousova e Kuznetsova.

0-40 Scappa il dritto incrociato a Lottner e tre match-point per l’azzurra!

0-30 Doppio fallo Lottner!

0-15 Splendida risposta di incontro con il rovescio dell’azzurra, che mette in difficoltà Lottner.

Brava Giorgi che tiene il servizio con una prima molto solida e dunque 5-3 nel 2° set. Lottner servirà per rimanere nel match.

40-15 Splendida prima di servizio centrale di Giorgi e due palle del 5-3 nel 2° set.

30-15 Stavolta è la tedesca a prendere bene l’iniziativa e niente da fare per Camila.

30-0 Grande Giorgi, con due accelerazioni di dritto lascia ferma la tedesca.

Servizio-dritto di Lottner che accorcia le distanze, portandosi sul 3-4 in questo 2° set. L’azzurra, avanti di un break, andrà a servire.

40-15 Fuori di un nulla la risposta in cross di Giorgi sul servizio della tedesca.

30-15 Dritto d’incontro molto ben eseguito da Lottner e Giorgi ferma.

15-15 Servizio centrale della tedesca e in rete il dritto di Camila.

0-15 Brutto errore a rete di Lottner, molto fallosa in questa seconda frazione soprattutto.

Scappa il dritto incrociato a Lottner e 4-2 per Giorgi in questo 2° set. La tedesca al servizio.

40-30 Splendido servizio centrale di Giorgi e accelerazione di rovescio dell’azzurra.

30-30 Out il dritto d’attacco di Lottner, brutto errore della tedesca.

15-30 Bella accelerazione con il rovescio di Giorgi, che lascia ferma Lottner.

0-30 Attenzione, altro errore con il dritto di Camila che deve assolutamente tenere.

0-15 Lungo il dritto di Camila, in uscita dal servizio.

Alla fine ce la fa la tedesca, con un rovescio incrociato eccezionale. 3-2 comunque avanti Giorgi in questo 2° set e ora al servizio.

Vantaggio Lottner che risponde con un ace centrale.

40-40 Devastante con il dritto Giorgi, quando la tedesca serve da sinistra: altro colpo vincente d’incontro.

Vantaggio Lottner, lunga la risposta di Giorgi.

40-40 Sbaglia il rovescio in questo caso Lottner da fondo e si prosegue in questo quinto game.

Vantaggio Lottner, servizio al corpo e rovescio in rete di Giorgi.

40-40 Due dritti uno più bello dell’altro e Camila tiene botta in questo game.

Vantaggio Lottner stavolta la risposta non è altrettanto positiva di Camila, palla in rete.

40-40 Altro dritto magnifico di Giorgi che impatta perfettamente il servizio di Lottner e la lascia ferma.

Vantaggio Lottner che copre ottimamente la rete, dopo essersi aperta bene il campo con il rovescio incrociato.

40-40 Stupenda la risposta d’incontro con il rovescio di Camila e si va ai vantaggi.

40-30 Sbaglia la tedesca ancora da fondo, un po’ in balia delle emozioni del momento.

40-15 Bel dritto in contropiede di Lottner e due palle del 2-3 nel 2° set in suo favore.

30-15 Out il dritto anomalo di Lottner in questo scambio.

30-0 Errore di Giorgi in manovra con il dritto.

15-0 Out di poco il pallonetto difensivo di Camila, su questo attacco in controtempo di Lottner.

Altro servizio vincente di Camila, Lottner molto fallosa in questo momento e 3-1 per l’azzurra nel 2° set. La tedesca al servizio.

40-0 Tre prime molto solide di Giorgi che porta all’errore immediato di Lottner e tre palle per il 3-1 nel 2° set.

ANCORA BREAK! In rete il dritto di Lottner e Camila si porta nuovamente avanti nello score 2-1 con il servizio a disposizione in questo 2° set.

30-40 Grande risposta d’incontro con il dritto di Giorgi e palla break per l’azzurra!

30-30 Lungo il dritto della teutonica e Giorgi pareggia il conto.

30-15 Dritto molto ben eseguito da Giorgi e niente da fare per la tedesca.

30-0 Altro servizio molto penetrante della tedesca e out la risposta di Giorgi.

15-0 Ottima prima di servizio di Lottner che mette in difficoltà l’azzurra in risposta.

Arriva il controbreak di Lottner, risposta molto aggressiva sulla seconda di Camila e arriva dunque l’1-1 nel 2° set. La tedesca al servizio.

15-40 Attenzione, due palle del controbreak! Rovescio fuori misura di Camila.

15-30 Aggredisce con il rovescio ancora la tedesca e Giorgi ora deve fare attenzione.

15-15 Bella risposta di rovescio di Lottner e Camila non trova la misura con il dritto in uscita dal servizio.

15-0 Ottimo servizio centrale di Giorgi e out la risposta di Lottner.

BRAVISSIMA CAMILA! Stupendo passante di rovescio incrociato in corsa della marchigiana che conquista il break in apertura del 2° set. 1-0 per lei e ora al servizio.

30-40 DOPPIO FALLO! Palla break Giorgi!

30-30 Bella prima di servizio di Lottner e out la risposta dell’azzurra.

15-30 Bellissimo rovescio lungolinea di Camila che trova ancora la riga.

15-15 Brava e fortunata Giorgi in questo caso: stecca la risposta di dritto e poi spolvera la riga con il rovescio.

15-0 In rete il dritto di Giorgi in questo primo scambio del 2° set.

SET PER CAMILA! Chiude con un vincente di pregevole fattura l’azzurra che quindi si aggiudica il primo set sul punteggio di 6-3. Si riprenderà con Lottner al servizio.

40-0 Servizio al corpo di Giorgi, rovescio in rete di Lottner e 3 set-point per l’azzurra.

30-0 Ace centrale di Camila!

15-0 Prima molto penetrante di Giorgi e out il rovescio di Lottner.

C’E’ IL BREAK! Aggredisce molto bene con il dritto Giorgi ed errore di Lottner. 5-3 per l’azzurra, che andrà a servire per il 1° set.

30-40 Grande risposta di rovescio di Giorgi sulla riga e palla break per lei.

30-30 Fuori di poco il rovescio in risposta di Camila.

15-30 Ace esterno di Lottner.

0-30 Due rovesci di grande violenza di Camila e schiaffo di dritto risolutivo.

0-15 Bella accelerazione di rovescio dell’azzurra ed errore di Lottner.

Game Giorgi, errore con il rovescio di Lottner e l’azzurra guida 4-3 nel 1° set. La tedesca andrà a servire.

Vantaggio Giorgi, ottima prima ad uscire della marchigiana e nuova chance del 4-3 nel 1° set.

40-40 Ci arriva Camila sulla palla corta di Lottner ma il suo tentativo di passante finisce in corridoio.

Vantaggio Giorgi, servizio in slice ottimo ed errore con il rovescio di Lottner.

40-40 Risposta aggressiva di Lottner, tra i piedi di Giorgi, che spara fuori il rovescio.

40-30 Bella prima di servizio al centro dell’azzurra e palla del 4-3 nel 1° set.

30-30 Scappa il dritto da fondo a Camila, che non controlla il proprio colpo.

30-15 Doppio fallo di Camila Giorgi.

30-0 Errore grossolano di Lottner con il dritto da fondo.

15-0 Giorgi dà una grande accelerazione con il proprio dritto e la tedesca sbaglia da fondo.

Gran prima di servizio della tedesca che pareggia il conto sul 3-3. Camila al servizio.

Vantaggio Lottner, gran servizio a uscire e rovescio a campo aperto della tedesca.

40-40 Gran dritto incrociato di Giorgi che, con una traiettoria incrociata, coglie di sorpresa Lottner.

40-30 Ottimo attacco di dritto della tedesca e per Camila poco da fare su questa accelerazione.

30-30 Non trova il giusto impatto con la risposta di rovescio Camila e palla out.

15-30 Doppio fallo di Lottner e altro regalo della teutonica.

15-15 Lottner esagera con il rovescio ed errore non forzato per lei.

15-0 Lottner trova una buona prima a uscire, niente da fare per Giorgi.

Game Giorgi, gran dritto dell’azzurra da fondo e poco da fare per la teutonica. L’azzurra guida 3-2 nel 1° set, tedesca al servizio.

40-30 Servizio in slice di Giorgi che mette in difficoltà la tedesca, non in grado di rispondere al meglio.

30-30 Splendida accelerazione con il rovescio lungolinea di Camila, che lascia ferma la tedesca.

15-30 Doppio fallo di Camila, che forza anche la seconda di servizio.

15-15 Prevale Giorgi nello scambio lungo la diagonale di rovescio, errore di Lottner.

0-15 Sbaglia uno smash non impossibile Camila, dopo essersi aperta bene il campo con il dritto.

Lungo il dritto di Giorgi e 2-2 nel 1° set, l’azzurra al servizio.

40-30 Non controlla stavolta il colpo Camila e palla in corridoio.

30-30 Grande cross di dritto lungolinea di Giorgi che lascia ferma Lottner.

30-15 Servizio al corpo di Lottner e Giorgi spedisce in rete il dritto.

15-15 Aggredisce in risposta Camila e conclude con il rovescio lungolinea.

15-0 Spreca una buona occasione Giorgi: passante di rovescio non impossibile che termina in corridoio.

Sfonda da fondo Giorgi, che guida 2-1 in questo primo set. Lottner andrà in battuta al cambio di campo.

40-30 Out il passante di dritto incrociato di Lottner, su un attacco non irresistibile di Giorgi. E’ andata bene all’italiana.

30-30 Scappa il rovescio incrociato a Camila, che non controlla il colpo.

30-15 Doppio fallo di Giorgi.

30-0 Gran dritto a incrociare di Giorgi, che le apre il campo, e poi soluzione lungolinea efficace.

15-0 Grande accelerazione con il rovescio incrociato di Giorgi, che piega la resistenza di Lottner.

1-1 nel 1° set, Lottner guida lo scambio e con il dritto incrociato conquista il punto. Giorgi andrà a servire.

Vantaggio Lottner, fuori la risposta di rovescio di Giorgi.

40-40 Con il passante di rovescio Giorgi risolve, Lottner incerta a rete.

40-30 Doppio fallo di Lottner, che si prende un gran rischio anche sulla seconda di servizio.

40-15 Non trova la misura della risposta di rovescio Camila, che sparacchia out.

30-15 Risposta corta di Giorgi e con il rovescio incrociato la tedesca conclude.

15-15 Ottima difesa della rete di Lottner, dopo un buon servizio a uscire.

0-15 Gran dritto in risposta di Giorgi e Lottner non controlla in uscita dal servizio.

1-0 Giorgi, grande accelerazione di rovescio, con il colpo incrociato. Lottner al servizio in questo 1° set.

Vantaggio Giorgi, splendido servizio in slice da destra e out il dritto di Lottner.

40-40 In rete il dritto di Camila, tiene bene da fondo la tedesca.

40-30 Bel dritto d’incontro, a incrociare, di Lottner che coglie di sorpresa Camila.

40-15 Lungo il dritto di Lottner e due palle dell’1-0 per Giorgi nel 1° set.

30-15 Servizio in slice di Giorgi e in rete la risposta di Lottner.

15-15 Sbaglia Camila con il rovescio in questo caso.

15-0 Ottima accelerazione di Giorgi con il rovescio e niente da fare per la tedesca.

7.00: Si comincia, Giorgi al servizio!

6.57: Giocatrici in campo per la fase di riscaldamento.

6.55: La chiave del match sarà sulla continuità di gioco di Giorgi. Se dovesse minimizzare gli errori, l’azzurra potrebbe avere vita facile, altrimenti la tedesca potrebbe approfittare degli eventuali passaggi a vuoto.

6.53: Come detto, un match importante soprattutto per il morale di Camila, frenata dai problemi al polso che ne hanno fortemente condizionato lo sviluppo della stagione passata.

6.50: Terminata nel frattempo la sfida tra lo svedese Ymer e il giapponese Uchiyama: vince lo scandinavo 6-4 6-2 6-2 e dunque tra non molto vedremo Camila sul campo n.11.

6.47: Fondamentale, infatti, sarà per lei la continuità di gioco e la profondità di palla al cospetto di una giocatrice, proveniente dalle qualificazioni, che Giorgi ha già affrontato in passato in una sola circostanza. Il riferimento è al torneo di Biel del 2017, quando Camila seppe prevalere piuttosto nettamente contro la tedesca con il punteggio di 6-2 6-2.

6.45: Contrattempi che l’hanno portata ai margini della top-100, costretta in alcuni tornei a giocarsi l’accesso al main draw nelle qualificazioni. L’azzurra, quindi, si augura di ritrovare in Australia il suo gioco profondo e con tanti vincenti.

6.43: Sul campo n.11 la marchigiana vuol ripartire spedita dopo un’annata di tanti stop e problemi fisici.

6.40: Il match tra lo svedese Ymer e il giapponese Uchiyama è ai titoli di coda: lo scandinavo è in vantaggio 6-4 6-1 5-1 e si avvia a concludere la sfida. Pertanto, non manca molto al match della nostra Giorgi contro la tedesca Lottner.

5.17: La sfida tra Giorgi e Lottner prenderà il via non prima delle 07.00 italiane sul campo n.11. E’ iniziato poco fa il match tra lo svedese Ymer e il giapponese Uchiyama. Pertanto, bisognerà attendere.

5.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno degli Australian Open 2020 tra Camila Giorgi e la tedesca Antonia Lottner. Sul campo n.11 la marchigiana vuol ripartire spedita dopo un’annata di tanti stop e problemi fisici.

Il target della tennista nativa di Macerata sarà, quindi, quello di replicare la prestazione citata e guadagnarsi l’accesso al secondo turno. Un risultato importante, soprattutto dal punto di vista psicologico, tenuto conto delle tante amarezze dell’ultimo periodo. La nostra portacolori ha bisogno di un colpo di coda e questo confronto, sulla carta non impossibile, potrebbe essere importante per consentirle di sbloccarsi definitivamente.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di 1° turno degli Australian Open 2020 tra Camila Giorgi e la tedesca Antonia Lottner: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match sarà il quarto in programma sul campo n.11, il cui primo incontro avrà inizio alle 00.30 italiane. Pertanto, è lecito pensare che non prima delle 6.00 italiane la marchigiana giocherà. Buon divertimento!