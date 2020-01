Camila Giorgi, Australian Open 2020: “Mi sono sentita bene in campo, il problema al polso è finito”

Camila Giorgi ha sconfitto la tedesca Antonia Lottner per 6-3 6-3 e si è così qualificata al secondo turno degli Australian Open 2020. L’azzurra può proseguire la sua avventura nel primo Slam della stagione di tennis grazie a una bella prova di forza contro un’avversaria che proveniva dalla qualificazioni. La marchigiana ha ben ingranato e ha ottenuto la vittoria senza particolari problemi garantendosi così la possibilità di sfidare una tra Kuznetsova e Vondrousova nel prossimo incontro sul cemento di Melbourne.

Camila Giorgi è parsa particolarmente soddisfatta al termine del suo incontro come traspare dalle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa (riportate da Ubitennis): “La prima partita è sempre un po’ complicata, ma in campo mi sono sentita bene, anche se c’è sempre qualcosa su cui lavorare. Quest’inverno ho fatto una preparazione molto lunga, ho lavorato su tante cose, in particolar modo la continuità, ed anche tutti gli aspetti che mi mancavano non avendo giocato per molti mesi. Ho cambiato un po’ il movimento del servizio, che ora è più compatto. La mia prossima avversaria? Una tra Vondrousova e Kuznetsova. Non so come giocano, non mi intendo tanto di tennis, so che una è mancina e l’altra è destra. Ma io cerco di pensare a me stessa e al gioco che devo fare. Ora il problema al polso è finito, sto bene e devo solo preoccuparmi di non dovermi fermare per problemi fisici perché il mio livello è alto”.

Foto: Shutterstock