Australian Open 2020, italiani in campo martedì 21 gennaio: calendario, orari, programma e tv

Il primo Slam della stagione 2020 del tennis sono gli Australian Open: il momento clou della stagione sul cemento è iniziato ieri con lo start dei tabelloni principali. E’ stato appena rilasciato l’ordine di gioco di martedì 21 gennaio, quando saranno protagonisti la parte bassa del tabellone femminile e quella alta del maschile, oltre ai match non completati oggi per pioggia. Dieci gli azzurri impegnati, sette uomini e tre donne, che scenderanno in campo per provare a raggiungere il secondo turno.

Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma completo degli italiani impegnati agli Australian Open 2020 di martedì 21 gennaio.

ORDINE DI GIOCO DEGLI ITALIANI MARTEDI’ 21 GENNAIO

Rod Laver Arena – Secondo match dalle 9.00

E. Cocciaretto(Q)-A. Kerber(17) Margaret Court Arena – Secondo match dalle 9.00

M. Cecchinato-A. Zverev(7) Melbourne Arena – Non prima delle 9.00

N. Kyrgios(23)- L. Sonego

1573 Arena – Secondo match dalle 00.30

R. Opelka- F. Fognini(12) 6-3 7-61-0 sosp.

Court 7 – Secondo match dalle 00.30

J. Sinner-M. Purcell(Q) 7-6 6-2 4-4 sosp. Court 10 – Quarto match dalle 00.30

M. Kecmanovic-A. Seppi