Australian Open 2020, risultati 20 gennaio (notte): lasciano un set Djokovic e Dimitrov, benissimo Tsitsipas

Il maltempo ha scombussolato la prima giornata degli Australian Open di tennis, e così nella mattinata italiana si sono giocati soltanto quattro match validi per la parte bassa del tabellone maschile, quelli previsti su campi dotati di tetto e quindi disputati indoor.

Chi non ha problemi di sorta è l’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 6 del seeding, che spazza via il pur volenteroso azzurro Salvatore Caruso, il quale racimola appena cinque giochi in un’ora e 45 minuti, battuto per 6-0 6-2 6-3, mentre in tre set vince anche il tedesco Philipp Kohlschreiber, che regola lo statunitense Marcos Giron con lo score di 7-5 6-1 6-2 in due ore scarse di gioco.

Lasciano un set per strada invece il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 18 del tabellone, il quale batte in rimonta per 4-6 6-2 6-0 6-4 l’argentino Juan Londero in due ore e 33 minuti di gioco e, soprattutto, il serbo Novak Djokovic, numero 2 al mondo, che ha bisogno di quattro partite per avere ragione del tedesco Jan-Lennard Struff, battuto 7-6 (5) 6-2 2-6 6-1 in due ore e venti.

Foto: LaPresse