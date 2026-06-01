Tennis
Jannik Sinner perderà 50 punti non giocando sull’erba prima di Wimbledon. Li aveva appena recuperati: il regolamento
Jannik Sinner tornerà in campo direttamente a Wimbledon: l’azzurro, dopo l’eliminazione subita al secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis, infatti, non disputerà altri tornei su erba prima del terzo appuntamento stagionale con il Grand Slam.
Nel 2025, invece, dopo la sconfitta in finale al Roland Garros, Sinner prese parte al torneo ATP 500 di Halle, invece nel 2026 l’azzurro non tornerà in campo prima di recarsi a Londra, e quindi lunedì 22 giugno Sinner perderà anche 50 punti nel ranking ATP, quelli che aveva recuperato lunedì scorso.
L’azzurro, che ha chiuso il Roland Garros a quota 13500 punti (quota che verrà ufficializzata lunedì 8 giugno e resterà invariata anche la settimana successiva), scenderà dunque a quota 13450 a partire da lunedì 15 giugno, infine a Wimbledon scarterà 2000 punti per il successo del 2025 e ripartirà da 11450 punti.
RANKING JANNIK SINNER
Ranking lunedì 8 giugno: 13500 punti, 1° posto (Il punteggio sarà identico lunedì 15 giugno).
Ranking lunedì 22 giugno: 13450 punti, 1° posto (Il punteggio sarà identico lunedì 29 giugno).