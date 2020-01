LIVE Cecchinato-Zverev 0-0, Australian Open 2020 in DIRETTA: si comincia! L’azzurro vuole fare il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11-05 Sono iniziate le operazioni di riscaldamento.

11.00 Solo cinque minuti all’ingresso dei giocatori sul campo che poi decreterà chi fra l’italiano e il tedesco otterrà l’accesso al secondo turno.

10.54 L’inizio ufficiale dell’incontro è fissato per le 11.05.

10.49 E’ terminato il match sul Margaret Court fra Halep e Brady, con la rumena che si è imposta 7-6 (5), 6-1. A breve sarà il momento di Cecchinato, che sfida Zverev.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Marco Cecchinato ed Alexander Zverev, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020. Il match è l’ultimo sulla Margaret Court Arena ed è in programma non prima delle 10.30 e sicuramente al termine del match femminile Halep-Brady.

Sorteggio sicuramente sfortunato per il siciliano, che ha pescato la settima testa di serie. Il nativo di Palermo non ha comunque nulla da perdere e cercherà di vincere la sua prima partita della carriera nello Slam australiano. Infatti Cecchinato non è mai riuscito a superare il primo turno nelle due partecipazioni in tabellone a Melboure. Il numero 77 del mondo arriva da un 2019 veramente complicato, dove non è riuscito assolutamente a confermare i risultati della stagione precedente.

Dall’altra parte c’è un Alexander Zverev che ha vissuto un inizio di 2020 davvero disastroso. Il tedesco è sempre stato sconfitto nei tre match giocati nell’ATP Cup ed è all’ennesimo esame della carriera in uno Slam. Finora Zverev ha sempre deluso le aspettative nei match tre su cinque e vuole invertire questo trend negativo proprio in questa edizione degli Australian Open.

La sfida tra Marco Cecchinato ed Alexander Zverev è in programma non prima delle 10.30 e sicuramente al termine del match femminile Halep-Brady. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse