Australian Open 2020, Fabio Fognini al 2° turno: prossimo avversario, data e programma

Fabio Fognini si è qualificato per il 2° turno degli Australian Open 2020 dopo una spettacolare rimonta ai danni dell’americano Reilly Opelka. Sotto 0-2 prima dell’interruzione del match per pioggia nella giornata di ieri, il ligure ha ribaltato tutto quest’oggi, imponendosi per 3-6, 6-7, 6-4, 6-3, 7-6 (10-5 al super tie-break).

Il 32enne di Arma di Taggia tornerà in campo già nella giornata di domani per proseguire il suo torneo. Affronterà il vincente del match tra il padrone di casa Jordan Thompson, n.63 del ranking Atp, ed il kazako Alexander Bublik, n.55.

Ricordiamo che Fognini si trova nella stessa sezione di tabellone di Matteo Berrettini: il sogno sarebbe quello di un derby tutto azzurro agli ottavi di finale.

PROGRAMMA 2° TURNO AUSTRALIAN OPEN 2020

Mercoledì 22 gennaio

Fognini (Italia) vs Thompson (Australia)/Bublik (Kazakistan)

COME VEDERE IL MATCH IN TV

La sfida sarà visibile su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player.

Foto: Lapresse