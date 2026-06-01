LIVE Berrettini-J. Cerundolo, Roland Garros 2026 in DIRETTA: sfida all’argentino che ha eliminato Sinner

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’italiano Matteo Berrettini e l’argentino Juan Manuel Cerundolo, valido per gli ottavi di finale del Roland Garros, l’unico Slam del circuito mondiale di tennis che si gioca su terra battuta. Il tennista romano cerca i quarti di finale nel torneo parigino che mancano dal 2021, anno della sua ultima apparizione nell’importante competizione transalpina.

Berrettini, per raggiungere questo importante match, ha superato al primo turno l’ungherese Marton Fucsovics per 3-1, al secondo turno il francese Arthur Rinderknech per 3-0 e l’argentino Francisco Comesana per 3-2 dopo una battaglia di 5 ore. L’azzurro, come ben sappiamo, è da anni che per motivi fisici non riesce ad esprimere il suo miglior tennis ma, in un torneo dove continuano a crollare diverse teste di serie, può provare a dire la sua: nel suo lato di tabellone, la parte alta, è l’unico tennista ad aver giocato una finale Slam.

Per quanto riguarda Cerundolo, fratello di Francisco, l’argentino ha superato il britannico Jacob Fearnley per 3-0 al primo turno, ha approfittato del malore di Jannik Sinner che da 2-0 5-1 ha subito la rimonta del sudamericano perdendo il match 3-2 e, al terzo turno, ha vinto, come per Berrettini, una battaglia di cinque set però di ben 6 ore contro lo spagnolo Martin Landaluce.

Il match tra Berrettini e Cerundolo sarà il terzo match sul Suzanne-Lenglen con il programma che inizierà alle 11.00. La giornata sarà aperta dalla sfida di singolare femminile tra l’austriaca Potapova e la russa Kalinskaya, mentre a seguire e ad anticipare l’azzurro ci saranno la statunitense Keys e la russa Shnaider. Segui l’intero incontro del tennista romano con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta e in Live! Buon divertimento a tutti!