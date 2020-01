VIDEO Matteo Berrettini, Australian Open 2020 Highlights: tutto facile con Harris

Matteo Berrettini non ha lasciato scampo ad Andrew Harris nel 1° turno degli Australian Open 2020. L’azzurro ha spazzato via la wild-card australiana con un perentorio 6-3, 6-1, 6-3. Netto il divario tra i due contendenti, con il n.8 del mondo che ha dominato pur servendo appena il 50% di prime: un fondamentale su cui dovrà lavorare in vista del prosieguo del torneo.

Al secondo turno il romano affronterà uno tra l’americano Tennys Sandgren, capace di spingersi sino ai quarti di finale a Melbourne nel 2018, e l’argentino Marco Trungelliti. Il match si giocherà nella giornata di mercoledì 22 gennaio.

Andiamo a rivedere il video del facile esordio di Matteo Berrettini agli Australian Open 2020.

VIDEO MATTEO BERRETTINI-HARRIS: HIGHLIGHTS E SINTESI AUSTRALIAN OPEN 2020



Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse