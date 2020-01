Australian Open 2020, gli avversari degli italiani di lunedì 20 gennaio. Un qualificato per Sinner, Fognini sfida il bombardiere Opelka

Saranno sei (dei dodici totali al via) gli italiani impegnati domani nella prima giornata degli Australian Open di tennis: domani saranno impegnati la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del maschile, con gli azzurri equamente distribuiti nelle prime due giornate del programma, dopo l’inserimento delle due ragazze qualificate.

Proprio la qualificata Martina Trevisan domani sarà però l’unica rappresentante del Bel Paese impegnata nel tabellone femminile, e purtroppo l’accoppiamento per lei non è stato dei più fortunati, dato che sarà opposta alla numero 14 del seeding, la statunitense Sofia Kenin, la quale parte con tutti i favori del pronostico.

Lo scenario cambia completamente nel tabellone maschile, dove vedremo in campo ben cinque azzurri. Per Jannik Sinner ci sarà il qualificato beniamino di casa, l’australiano Max Purcell, che non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per l’azzurro, nonostante un avvio di stagione davvero sottotono.

L’Italia calerà domani anche i suoi due assi con lo status di testa di serie: impegno sulla carta più agevole per Matteo Berrettini, numero 8, opposto alla wild card di casa, l’australiano Andrew Harris, che dovrebbe fare praticamente da sparring all’azzurro se il campo dovesse confermare la differenza che si può notare sulla carta in termini di ranking.

Loading...

Loading...

Occhio invece all’esordio del numero 12 del seeding, Fabio Fognini, non fortunato in sede di sorteggio, dato che sarà opposto al cannoniere statunitense Reilly Opelka, che rappresenterà una bella gatta da pelare per il ligure in risposta. Si preannuncia un match ricco di ace, con pochi punti nei momenti decisivi che potrebbero fare la differenza.

Difficile il sorteggio anche per Stefano Travaglia, che sarà opposto al cileno Christian Garin: il sudamericano è rimasto di un soffio al di fuori delle 32 teste di serie e certamente è un osso duro da affrontare. In questo match, che comunque potrebbe allungarsi, la differenza alla fine potrebbe farla anche la condizione fisica ad inizio stagione.

Salvatore Caruso invece dovrebbe compiere un vero e proprio miracolo sportivo per scalare la montagna che domani gli si presenterà davanti: l’azzurro sarà opposto al numero 6 del tabellone, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, che gode di tutti i favori del pronostico e potrebbe chiudere anche rapidamente i conti.

ORDINE DI GIOCO DEGLI ITALIANI LUNEDI’ 20 GENNAIO

Margaret Court Arena – Dalle 9:00

S. Tsitsipas(6)-S. Caruso Melbourne Arena – Dall’1.00

M. Berrettini (8) – A. Harris (Australia, WC) 1573 Arena – Secondo match dall’1.00

R. Opelka- F. Fognini(12)

Court 3 – Dall’1.00

M. Trevisan(Q)-S. Kenin(14) Court 7 – Secondo match dall’1.00

J. Sinner-M. Purcell(Q)

Court 11 – Non prima delle 3.00

C. Garin-S. Travaglia

Foto: Valerio Origo