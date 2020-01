Australian Open 2020: Sonego cede in tre set ad uno straripante Kyrgios. L’australiano vola al 2° turno

Si ferma al primo turno l’avventura di Lorenzo Sonego agli Australian Open 2020. L’azzurro si è trovato di fronte un Nick Kyrgios in gran forma che ha vinto in tre set per 6-2 7-6(3) 7-6(1). Nonostante l’italiano abbia provato ad arginare l’avversario, l’australiano, spinto dal pubblico di casa, ha dominato dal servizio e ha conquistato meritatamente l’accesso al secondo turno.

Nel primo set Sonego resiste solo quattro game nei quali ha giocato bene, trovando un buon ritmo dal servizio. Non appena sono calate le percentuali delle prime Kyrgios è riuscito a prendere il sopravvento. Il primo break è arrivato nel quinto game. L’australiano non ha mostrato alcuna falla nel suo gioco e nel settimo ha strappato nuovamente il servizio all’azzurro chiudendo sul 6-2.

Nel secondo parziale l’italiano ha iniziato bene tenendo il servizio senza particolari affanni. Il vero problema per Sonego è stato che Kyrgios non ha concesso praticamente nulla. Un testa a testa molto duro, con scambi intensi. L’epilogo inevitabile è stato il tie-break. L’australiano ha ottenuto subito un mini-break, recuperato immediatamente dall’azzurro. Purtroppo il numero 53 del ranking ha perso il ritmo al servizio e l’avversario ne ha approfittato vincendo il game decisivo del set.

Nel terzo parziale lo scenario si ripete con Sonego che lotta come un leone su tutte le palle e Kyrgios basa il suo gioco su un servizio incredibile. Nel terzo game l’australiano esalta il pubblico con due tweener (colpo con la racchetta tra le gambe). Entrambi i tennisti riescono a tenere il servizio e anche in questa situazione il finale è inevitabile: tie-break. A differenza di quello precedente, in questo caso l’australiano piazza subito un mini-break che scalfisce le sicurezze dell’azzurro che esce di fatto dal match arrendendosi 7-1. Una grande prova quella del numero 25 del ranking mondiale che si candida ad essere uno dei grandi protagonisti degli Australian Open.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS