LIVE Fognini-Opelka, Australian Open 2020 in DIRETTA: il ligure alla prova del bombardiere americano

Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fognini-Opelka, match valido per il primo turno degli Australian Open 2020. Sul cemento di Melbourne incomincia il primo Slam della stagione di tennis e l’azzurro è subito atteso da un confronto non così semplice contro il temibile statunitense, Fabio partirà con i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare il tonico avversario se vorrà proseguire la propria avventura nella terra dei canguri e regalarsi il secondo turno contro il vincente di Thompson-Bublik. Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e ha già messo nel mirino un possibile ottavo di finale che sembra essere alla portata ma ora bisogna rimanere con i piedi per terra e sconfiggere il bombardiere americano.

Fabio Fognini scenderà in campo alla 1573 Arena nel secondo incontro della notte italiana, il torneo incomincerà alle ore 01.00 dunque il ligure non incomincerà a giocare prima delle ore 03.00 italiane. Il nostro portacolori è il numero 12 del ranking ATP mentre il suo avversario è il 38° giocatore al mondo. Fabio Fognini ha giocato la ATP Cup uscendo nella fase a gironi e poi ha perso al secondo turno dell’ATP di Auckland contro Feliciano Loopez mentre Reilly Opelka si è inchinato a Pablo Cuevas nella sua unica partita giocata ad Adelaide. L’americano è il maestro degli aces, il tennista italiano dovrà davvero superarsi in risposta per avere la meglio contro un avversario già battuto a novembre in Coppa Davis.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Fabio Fognini vs Reilly Opelka, incontro valido per il primo turno degli Australian Open 2020: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si incomincerà alle ore 03.00 italiane. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse