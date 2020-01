Australian Open 2020, risultati 20 gennaio (notte): fatica Ashleigh Barty, out Venus Williams e Sloane Stephens

La pioggia ha scombussolato la prima giornata degli Australian Open di tennis, e così nella mattinata italiana si sono giocati appena quattro match validi per la parte alta del tabellone femminile, quelli previsti su campi dotati di tetto e quindi disputati al coperto.

Avanza a fatica la numero uno del tabellone e beniamina di casa, l’australiana Ashleigh Barty, che vince in rimonta contro l’ucraina Lesia Tsurenko, con lo score di 5-7 6-1 6-1 in un’ora e 38 minuti di gioco. A dare un dispiacere al pubblico di casa ci riesce invece la qualificata statunitense Caty McNally, che spazza via con un netto 6-1 6-4 in un’ora e 41 minuti la beniamina locale Samantha Stosur.

Negli altri due incontri giocati ecco invece arrivare due eliminazioni eccellenti: nel derby statunitense la classe 2004 Cori Gauff elimina la veterana Venus Williams, classe 1980, con il punteggio di 7-6 (5) 6-3 in un’ora e 40 minuti di gioco, infine saluta Melbourne anche l’altra statunitense Sloane Stephens, numero 24 del seeding, rimontata e battuta dopo due ore e tre minuti di aspra battaglia sportiva dalla cinese Shuai Zhang, che si impone per 2-6 7-5 6-2, con l’americana a due punti da match nel corso del secondo set sul 6-2 5-4 30-30 col servizio a disposizione.

