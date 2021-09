DIRETTA F1, GP Olanda LIVE: orari FP3 e qualifiche, guida TV8 in chiaro. La Ferrari punta in alto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.15 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.14 Non deve ingannare l’11° posto in FP2 di Lewis Hamilton, che ha potuto completare appena 3 giri a causa di un problema tecnico sulla sua Mercedes.

16.12 Promossa anche l’Alpine nelle simulazioni di qualifica, mentre i long-run hanno evidenziato la superiorità di Mercedes e Red Bull con McLaren e Ferrari in lizza per il ruolo di terza forza in campo.

16.10 Venerdì che si conclude dunque con una clamorosa doppietta Ferrari, decisamente competitiva sul tortuoso tracciato di Zandvoort soprattutto sul giro secco in attesa di capire il reale potenziale di Mercedes e Red Bull.

16.08 Di seguito la classifica finale delle FP2 a Zandvoort:

16.06 BANDIERA A SCACCHI!! Bottas vola con gomma gialla in 1’14″5, mentre Norris conferma il buon passo McLaren in 1’15″5 con gomma rossa dopo 8 giri.

16.04 Buona risposta Mercedes con l’1’14″9 di Bottas in apertura di long-run con gomme medie nuove. Aumenta il ritmo Leclerc in 1’15″6 dopo 6 giri su pneumatici a mescola media.

16.02 Sainz rallenta e si prende spazio da Tsunoda, in modo da completare almeno un paio di giri con pista libera. Buona progressione di Leclerc, che scende in 1’15″9 con gomma media.

16.01 Cominciano a convergere i tempi sul giro di Sainz e Leclerc. Purtroppo le Ferrari non riescono a scendere sotto l’1’16” in questa fase del long-run.

15.59 Impressionante Verstappen!! 1’14″9 l’ultimo passaggio dell’olandese, che rifila costantemente mezzo secondo al giro alla Mercedes di Bottas a parità di mescola (soft).

15.58 Programma di lavoro differenziato in casa Ferrari: 1’15″7 il tempo d’attacco di Sainz con le soft, 1’16″7 di Leclerc con le medie.

15.56 Ultimo passaggio in 1’15″5 per Verstappen, 1’15″7 per Bottas e 1’15″1 per un Alonso in grande spolvero con l’Alpine. Tutti questi piloti montano gomma soft.

15.54 Ottimo avvio di long-run per Verstappen, stabilmente sull’1’15” basso con gomme soft. I tempi di Bottas invece si alzano sull’1’15″7 a parità di mescola dopo pochi giri.

15.51 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

15.49 Programmi di lavoro differenziati tra i vari team. Ferrari sta ancora provando la qualifica con gomme soft, ma Leclerc e Sainz non riescono a migliorarsi al secondo tentativo.

15.47 Ultimo passaggio in 1’15″3 per Ocon con gomma media, 1’15″7 per Bottas con le soft.

15.46 Archiviata la simulazione di qualifica, per la maggior parte dei piloti è già cominciata la simulazione passo gara.

15.44 Uno-due Ferrari!!! Leclerc al comando in 1’10″902 davanti a Sainz, che paga 154 millesimi dal compagno di squadra.

15.43 Verstappen si migliora di poco e balza in terza posizione a 190 millesimi dal crono di Ocon. Si lanciano anche le Ferrari!!

15.42 Tutti in pista con gomme soft per una vera e propria simulazione di qualifica!

15.40 Si riparte! 25 minuti al termine delle FP2 e ancora molto lavoro da fare per tutti i team. Si profila un finale di sessione estremamente intenso, quindi attenzione al traffico…

15.39 Per la seconda volta nel turno, Verstappen ha dovuto alzare il piede durante un time-attack molto rapido causa bandiera rossa.

15.37 Di seguito la classifica aggiornata provvisoria delle FP2 a 28 minuti dalla bandiera a scacchi:

15.35 BANDIERA ROSSA!! Mazepin va in testacoda e si insabbia tra curva 11 e curva 12 con la Haas.

15.33 Gasly sfrutta la gomma soft per portare l’AlphaTauri al terzo posto in 1’11″6, pagando però mezzo secondo dall’Alpine di Ocon.

15.32 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

15.30 Prestazione Mercedes subito ridimensionata! Ocon va infatti al comando con l’Alpine in 1’11″074 e rifila quasi 3 decimi a Bottas con gomme soft.

15.29 Bottas si migliora ma non impressiona con la mescola più morbida, stampando comunque un buon 1’11″353.

15.27 Cominciano le simulazioni di qualifica con gomma rossa! I primi ad effettuarla sono Bottas, Ocon e Latifi.

15.26 Niente da fare per Bottas, che si migliora nel T1 ma poi rallenta e torna ai box. 4° Leclerc, che si avvicina a 234 millesimi dalla vetta!

15.24 Leclerc e Sainz non sono riusciti a migliorarsi nel primo time-attack dopo la bandiera rossa, mentre adesso si lancia Bottas sempre con gomma gialla.

15.22 Verstappen balza in seconda posizione a soli 29 millesimi dal miglior tempo di Bottas! Passo avanti anche per l’Alpine di Ocon, 3° davanti a Hamilton e alle Ferrari.

15.20 Proseguono di fatto i run interrotti in precedenza dalla bandiera rossa. Grande attesa per il primo time-attack di Verstappen con gomma gialla.

15.18 Si riparte! Scende in pista finalmente anche l’Aston Martin di Sebastian Vettel, dopo i problemi accusati in FP1.

15.16 La sessione ripartirà ufficialmente tra due minuti, quando mancheranno 47 minuti al termine del turno.

15.15 Verstappen non è riuscito a completare ancora un giro lanciato pulito, ma nel momento della bandiera rossa era in linea sui tempi delle Mercedes prima di dover alzare il piede e rientrare ai box.

15.14 Di seguito la classifica provvisoria delle FP2:

15.12 Sessione interrotta con la bandiera rossa, in attesa di portare fuori dal tracciato la Mercedes di Hamilton.

15.11 ATTENZIONE!!! COLPO DI SCENA! Problemi sulla Mercedes di Lewis Hamilton, costretto a fermare la macchina a bordo pista!

15.10 Uno-due Mercedes dopo il primo tentativo con Bottas davanti a Hamilton in 1’11″664. A seguire le Ferrari di Leclerc e Sainz.

15.08 In corso di svolgimento per tutti il primo giro lanciato delle FP2, siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici al traguardo.

15.07 Tutti in pista con gomma gialla ad eccezione delle McLaren, delle Williams, di Alonso e di Gasly, che optano per la mescola più dura in questa fase.

15.06 Condizioni atmosferiche ottimali a Zandvoort per queste FP2 e rischio pioggia completamente azzerato.

15.05 SEMAFORO VERDE!! Cominciano gli ultimi 60 minuti di attività in pista del venerdì di Zandvoort!

15.00 La sessione comincerà con 5 minuti di ritardo, quindi alle 15.05.

14.57 Grande attesa dunque per un turno pomeridiano in cui i team, oltre ad effettuare una nuova simulazione di qualifica, cominceranno a concentrarsi anche sui long-run con elevato carico di carburante in ottica gara.

14.53 Ottimo avvio di fine settimana a Zandvoort per la Ferrari, con il terzo tempo di Carlos Sainz ed il quarto di Charles Leclerc a meno di un decimo e mezzo dalla miglior prestazione assoluta di Hamilton in FP1.

14.49 Il potenziale dell’olandese è quindi molto simile a quello evidenziato in mattinata da Hamilton, perciò si profila una sfida molto tirata sul filo dei centesimi per tutto il weekend tra i due grandi protagonisti del Mondiale 2021.

14.45 Verstappen, rispetto a quasi tutti gli altri piloti della griglia, ha però effettuato due time-attack consecutivi (il secondo è stato il più veloce) senza ricaricare dunque la batteria tra un tentativo e l’altro con un giro lento.

14.41 In FP1 il britannico della Mercedes, leader del campionato, è stato il più rapido nella simulazione di qualifica con gomme soft precedendo proprio il suo grande rivale Verstappen per meno di un decimo.

14.37 Di seguito la classifica delle prove libere 1 per il GP d’Olanda 2021 di F1:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:11.500 17

2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:11.597 +0.097s 18

3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.601 +0.101s 19

4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:11.623 +0.123s 18

5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:11.738 +0.238s 18

6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:12.158 +0.658s 18

7 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:12.231 +0.731s 17

8 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:12.359 +0.859s 18

9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:12.431 +0.931s 18

10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:12.515 +1.015s 19

11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:12.679 +1.179s 18

12 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:12.907 +1.407s 16

13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:13.053 +1.553s 20

14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:13.081 +1.581s 18

15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:13.181 +1.681s 15

16 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:13.328 +1.828s 18

17 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:13.516 +2.016s 14

18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:13.847 +2.347s 17

19 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:15.984 +4.484s 6

20 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 3

14.33 I piloti hanno avuto poco tempo sinora a disposizione per prendere confidenza con il nuovo tracciato di Zandvoort, anche se negli ultimi cinque minuti di FP1 c’è già stato modo di effettuare un’interessante simulazione di qualifica con gomme soft.

14.29 Si torna in pista alle ore 15 per una FP2 estremamente importante, anche alla luce di una prima sessione interrotta per oltre mezz’ora (su 60 minuti totali a disposizione) a causa di un problema tecnico alla power-unit dell’Aston Martin di Vettel.

14.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo l’anomalo weekend di Spa-Francorchamps, riparte la sfida per il titolo iridato tra Mercedes e Red Bull e soprattutto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

In FP1 il britannico della Mercedes, leader del campionato, è stato il più rapido nella simulazione di qualifica con gomme soft precedendo proprio il suo grande rivale Verstappen per meno di un decimo. Ottimo avvio di fine settimana a Zandvoort per la Ferrari, con il terzo tempo di Carlos Sainz ed il quarto di Charles Leclerc a meno di un decimo e mezzo dalla miglior prestazione assoluta di Hamilton.

Grande attesa dunque per un turno pomeridiano in cui i team, oltre ad effettuare una nuova simulazione di qualifica, cominceranno a concentrarsi anche sui long-run con elevato carico di carburante in ottica gara. Di fatto la prima sessione è stata interrotta per oltre mezz’ora a causa dei problemi alla parte ibrida dell’Aston Martin di Vettel, quindi i prossimi 60 minuti di attività in pista saranno cruciali.

Appuntamento fissato alle ore 15 con il semaforo verde della seconda sessione di prove libere per la Formula 1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’attività in pista a Zandvoort: buon divertimento!

