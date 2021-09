Obiettivo centrato in casa Alpine ed entrambe le monoposto nella top-10 delle qualifiche del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Zandvoort le due monoposto francesi del transalpino Estaban Ocon e dello spagnolo Fernando Alonso hanno terminato in ottava e nona posizione.

Visto lo sviluppo delle prove, ci si aspettava qualcosa di più da Alonso, molto veloce nei turni di libere: “Siamo riusciti a risparmiare un set di pneumatici soft in Q1, ma a causa della bandiera rossa in Q2 il nostro piano non ha pagato, perché gli altri hanno potuto evitare di spendere un treno di gomme in Q2“, ha spiegato l’iberico.

“Poi in Q3 siamo stati tutti veramente vicini a livello cronometrico. Cercheremo di fare alcuni sorpassi al via e vedremo dopo qualche giro in che posizione ci troveremo. Dopo di che, penso che sarà difficile sorpassare”, ha chiosato Fernando.

Da capire dunque le prospettive dello spagnolo e molto dipenderà dal via su di un tracciato complicato per quanto spiegato dal pilota.

Foto: LaPresse