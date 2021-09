Un buon inizio per la Ferrari nel weekend iridato di F1 a Zandvoort (Olanda). Nel primo giorno di prove libere le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz hanno concluso in prima e seconda posizione, mettendo in mostra una buona velocità sul giro secco. Per quanto riguarda il passo gara, ci sarà da lavorare.

A tracciare un bilancio in questo contesto è stato il Racing Director del Cavallino Rampante Laurent Mekies che, intervistato da Sky Sport F1, ha sottolineato alcuni aspetti importanti: “In questa gara siamo più concentrati sulla qualifica. Abbiamo trascorso molto tempo a mettere a punto la macchina per la qualifica. Credo che domani, dopo la FP3, andranno tutti su questa strada perché sarà difficile superare domenica. La pista però è completamente nuova e la vettura è comunque da settare per la gara”.

Un’idea quella di Mekies che potrebbe essere avvalorata dalle problematiche legate al traffico e da una carreggiata stretta che non permetterà sorpassi agevoli nella corsa domenicale, un po’ come se si girasse a Montecarlo o a Budapest.

“Ci aspettiamo che tutti i team faranno tanti progressi da oggi a domani. Domani ci aspettiamo di trovare i tre piloti più veloci davanti. La pista è simile a Budapest per caratteristiche ed è lontana da Spa, quindi evidenzia di più i nostri punti forti. Per noi è importante trovare il nostro livello di competitività perché in Belgio abbiamo fatto fatica. Ogni gara è utile per imparare qualcosa“, la chiosa di Mekies.

Foto: Florent Gooden – LPS