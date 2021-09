F1, Ferrari punta tutto sulle qualifiche a Zandvoort: una strategia come a Montecarlo

Sarà un sabato molto importante domani per il weekend del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Zandvoort il time-attack delineerà la griglia di partenza della prova orange e potrebbe risultare decisivo ai fini della corsa domenicale.

Il motivo è presto spiegato. La pista dei Paesi Bassi offre pochissime chance di sorpasso e la carreggiata stretta potrebbe portare a una vera e propria stagnazione di quanto visto nel corso delle qualifiche. In sostanza, quello che solitamente possiamo constatare a Montecarlo potrebbe replicarsi su questo layout.

Non a caso, quindi, i team lavoreranno moltissimo per trovare la massimizzazione della prestazione con le gomme soft per esprimere il 100% del potenziale sul layout tulipano. Questo è quanto già ha fatto la Ferrari nel primo giorno di prove libere: le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz hanno terminato la FP2 in prima e in seconda posizione, manifestando un ottimo feeling con le mescole morbide in configurazione da time-attack.

La strategia vincente? Vedremo. Ovviamente il rendimento delle gomme sulla durata non potrà essere sottovalutato, ma è altrettanto chiaro che un piano aggressivo fin dal sabato potrebbe dare i suoi frutti nella prova nei Paesi Bassi. La SF21, come era accaduto a Monaco, si adatta meglio a questa pista che a quella di Spa-Francorchamps e ciò potrebbe agevolarla in vista della domenica agonistica.

Foto: LaPresse