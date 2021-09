La lotta in pista tra Red Bull e Mercedes, tratto caratterizzante di questo Mondiale 2021 di F1, continua ad arricchirsi di nuovi episodi che vanno anche di là di quanto accade dal punto di vista squisitamente agonistico.

Il riferimento è ai sospetti alimentati dal team di Milton Keynes relativamente all’evoluzione avuta dalla Power Uniti della Stella a tre punte a partire dal GP di Gran Bretagna a Silverstone. Sotto la lente di ingrandimento è finito il modo in cui viene raffreddata l’aria in ingresso nella camera di combustione per ottenere più potenza in fase di accelerazione.

La scuderia anglo-austriaca ha suggerito alla FIA di investigare perché evidentemente, sfruttando la pausa, i tecnici dei “bibitari” ritengono ci siano degli elementi poco chiari e non conformi al regolamento. Una situazione, non nuova, che segue in ordine di tempo quanto è accaduto sulla querelle “ali flessibili”.

In tutto questo, il Team Principal delle Frecce Nere Toto Wolff, con il solito fare serafico, ha commentato: “Siamo contenti che stiano dedicando del tempo a noi. Se sì distraggono così va bene, ogni loro richiesta è ben accetta da parte nostra”. Nessuna preoccupazione dunque in casa Mercedes e vedremo se la vicenda avrà ulteriore update.

