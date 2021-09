F1, risultati FP3 GP Olanda: Max Verstappen dominante, Ferrari sottotono sul giro secco. Sainz a muro

Max Verstappen domina in lungo e in largo la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2021 e si candida al ruolo di grande favorito per la pole position e soprattutto per la vittoria a Zandvoort, sede del tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il padrone di casa della Red Bull ha fatto la differenza sul giro secco rispetto al resto della concorrenza, utilizzando un solo treno di pneumatici soft nuovi e firmando un superlativo 1’09″623 sfruttando anche la scia perfetta del compagno di squadra Sergio Perez in uscita dall’ultima curva verso il traguardo.

FP3 negativa in casa Mercedes, che ha montato con entrambi i piloti due set di gomme soft nuove per preparare al meglio la qualifica, accusando però distacchi pesanti nei confronti di un Verstappen in stato di grazia davanti al suo pubblico. Valtteri Bottas è 2° a 556 millesimi dalla vetta, mentre Lewis Hamilton paga quasi 8 decimi dal grande rivale per il titolo.

Passo avanti rispetto a ieri per la seconda guida Red Bull, con il messicano Sergio Perez che si è inserito in quarta piazza a 903 millesimi dal quotato compagno di squadra. Buona prestazione e quinto posto nella simulazione di qualifica per l’Alpine di Fernando Alonso, che precede nell’ordine la McLaren di Lando Norris e le Aston Martin di Lance Stroll e Sebastian Vettel.

Solo 9° Charles Leclerc con la prima Ferrari, accusando un gap di 1.273 dalla testa e di 370 millesimi dal quarto posto di Perez (massimo obiettivo della Rossa verso la qualifica). È andata ancora peggio a Carlos Sainz, protagonista di un incidente in curva 3 che lo ha costretto a concludere le FP3 prima di poter effettuare un time-attack con gomme soft.

CLASSIFICA FP3 GP OLANDA 2021 F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:09.623 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.556 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.794 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.903 4

5 Fernando ALONSO Alpine+1.047 4

6 Lando NORRIS McLaren+1.158 4

7 Lance STROLL Aston Martin+1.219 5

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.249 5

9 Charles LECLERC Ferrari+1.273 6

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.382 3

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.390 6

12 Nicholas LATIFI Williams+1.460 5

13 Esteban OCON Alpine+1.557 4

14 George RUSSELL Williams+1.651 5

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.676 4

16 Carlos SAINZ Ferrari+2.317 1

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.357 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.513 4

19 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+2.539 5

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.743 4

Foto: Lapresse