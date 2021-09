F1, GP Italia Monza: spettatori previsti, capienza massima e come acquistare i biglietti

Il weekend del GP di Monza, round del Mondiale 2021 di F1, è ormai alle porte. Dal 10 al 12 settembre il Tempio della Velocità sarà protagonista e all’Autodromo più famoso del mondo sarà permesso l’accesso a un numero di tifosi ridotto del 50 per cento rispetto al passato.

In particolare, sarà consentita l’entrata solo agli spettatori provvisti di Green pass europeo, rispettando tutte le normative in vigore relative al Covid-19 comprese quelle riguardanti il distanziamento.

Questo è stabilito dal decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza. Per i possessori EU digital COVID certificate sono stati messi in vendita online i posti a sedere su una selezione di gradinate e tribune del circuito per singola giornata. E’ inoltre possibile prenotare un “biglietto weekend” che permetterà allo spettatore di accedere al circuito venerdì, sabato e domenica ad un prezzo promozionale.

I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale del circuito www.monzanet.it e dal rivenditore autorizzato www.ticketone.it. Non sarà possibile comprare l’accesso alle porte dell’Autodromo, ma solo in anticipo attraverso i canali indicati. Per accedere all’evento sarà necessario completare una procedura di check-in simile a quella adottata per i voli aerei che permetterà un tracciamento delle persone per la tutela della loro salute.

Nel caso in cui l’evento fosse dichiarato a porte chiuse o si dovesse ridurre la capienza inizialmente prevista a causa del contesto pandemico, i biglietti eccedenti sarebbero rimborsati interamente procedendo secondo l’ordine cronologico degli acquisti. “Speriamo nella presenza di almeno 60 mila persone e di poter creare così una sorta di bolla bianca”, le parole di Angelo Sticchi Damiani Presidente dell’ACI.

