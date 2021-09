Griglia di partenza F1, GP Olanda: Verstappen in pole position. Ferrari in terza fila: Leclerc 5°

Si sono disputate le qualifiche del GP di Olanda 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort. Si è assegnata la pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domani, i piloti si sono dati grandi battaglia per conquistare le migliori posizioni sullo schieramento, dando vita a un time attack davvero vibrante su un tracciato che è tornato a ospitare il Circus dopo 36 anni di digiuno.

Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP di Olanda 2021. Il padrone di casa ha guadagnato la partenza al palo di fronte al proprio pubblico e ha raccolto l’abbraccio di 70.000 spettatori in estasi per la sua magia. L’alfiere della Red Bull precede Lewis Hamilton di appena 38 millesimi. Il sette volte Campione del Mondo, leader del campionato con 3 punti di vantaggio su Verstappen, partirà accanto al suo grande rivale e dovrebbe andare in scena uno spettacolare testa a testa. Alle spalle dei due grandi favoriti si sono piazzate l’altra Mercedes di Valtteri Bottas e l’inattesa AlphaTauri di Pierre Gasly.

Le due Ferrari sono in terza fila: Charles Leclerc quinto, appena dieci millesimi meglio di Carlos Sainz. Le due Rosse proveranno a migliorarsi in gara, ci sono i mezzi per sperare in meglio. Antonio Giovinazzi è meraviglioso settimo con la Alfa Romeo, poi a seguire le Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso, Daniel Ricciardo completa la top-10 con la McLaren.

Di seguito la griglia di partenza del GP GP di Olanda 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort, il risultato e la classifica delle qualifiche. L’appuntamento è per domenica 5 settembre (ore 15.00) quando andrà in scena l’attesissima gara, prova determinante in ottica campionato alla vigilia del GP d’Italia a Monza.

GRIGLIA DI PARTENZA GP OLANDA F1 2021

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Pierre Gasly (AlphaTauri)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Fernando Alonso (Alpine)

10. Daniel Ricciardo (McLaren)

11. George Russell (Williams)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Lando Norris (McLaren)

14. Nicholas Latifi (Williams)

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16. Sergio Perez (Red Bull)

17. Sebastian Vettel (Aston Martin)

18. Robert Kubica (Alfa Romeo)

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Nikita Mazepin (Haas)

RISULTATO E CLASSIFICA QUALIFICHE GP OLANDA F1 2021

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:08.885 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.038 6

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.337 6

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.593 5

5 Charles LECLERC Ferrari+0.642 5

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.652 6

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing– 5

8 Esteban OCON Alpine– 6

9 Fernando ALONSO Alpine+1.071 5

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.281 6

11 George RUSSELL Williams- – 4 Q2

12 Lance STROLL Aston Martin- – 4 Q2

13 Lando NORRIS McLaren- – 4 Q2

14 Nicholas LATIFI Williams- – 6 Q2

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 5 Q2

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 2 Q1

17 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 2 Q1

18 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing- – 3 Q1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 3 Q1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 3 Q1

Foto: Lapresse