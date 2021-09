Lewis Hamilton conquista il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, tredicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il sette volte campione del mondo si arrende al padrone Max Verstappen (Red Bull) che oggi è stato semplicemente perfetto.

L’alfiere della Mercedes conclude la sessione con 38 millesimi di ritardo dal diretto rivale in classifica. Terzo posto per il finnico Valtteri Bottas che precede in Q3 il francese Pierre Gasly (AlphaTauri) e le due Ferrari.

Il #44 del gruppo ha rilasciato ai microfoni della massima formula: “Sono arrivato vicino a Max. Voglio ringraziare i tifosi olandesi che sono qui presenti. La pista è fantastica, adoro venire qui. Ci sono dei grandi appassionati, è una sensazione bellissima. Max ha fatto un giro perfetto e merita la pole position”.

Hamilton guarda a domani, consapevole che non sarà facile imporsi sul diretto rivale Verstappen. “La gara di domani non sarà facile, non c’è molto spazio per i sorpassi. La strategia sarà fondamentale. Spero di regalare emozioni ai tifosi qui presenti”.

Foto: LaPresse