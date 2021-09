F1 oggi, GP Olanda 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 4 settembre, il circuito di Zandvoort (Paesi Bassi) sarà teatro delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP d’Olanda di F1. Sulla pista neerlandese si prospetta una giornata intensa e importante.

Le caratteristiche del circuito obbligheranno le squadre a concentrarsi molto sul miglior assetto per andare forte nel time-attack e trovare il giusto compromesso sulla durata. Il layout non offrirà grandi chance di sorpasso e per questo il riuscire a completare un giro cronometrato di alto profilo potrebbe favorire in vista della corsa domenicale.

La Ferrari nel corso delle prove libere del venerdì ha battuto un colpo, terminando in prima e seconda posizione con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. La SF21 sembra soffrire meno rispetto al weekend di Spa e le ambizioni non mancano. Tuttavia, c’è anche la consapevolezza che Mercedes e Red Bull si prenderanno lo scettro e il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton sarà appassionante.

Di seguito il programma di oggi e come seguire il tutto in tv:

GP OLANDA F1 2021 – PROGRAMMA IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio d’Olanda potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita della gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

IL PROGRAMMA SKY SPORT GP OLANDA F1 2021

SABATO 4 SETTEMBRE

Ore 10.30: Race 1 F3

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.40: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: qualifiche F1

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 17.50: Race 2 F3

Ore 19.00: Paddock Live Show

IL PROGRAMMA TV8 GP OLANDA F1 2021

SABATO 4 SETTEMBRE

ore 18.20, F1, Qualifiche, differita

Foto: LaPresse