E’ arrivato un sesto tempo per Carlos Sainz, al termine delle qualifiche del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Zandvoort lo spagnolo della Ferrari ha dovuto affrontare una situazione complicata.

Sainz, infatti, è stato protagonista di un incidente nel corso delle prove libere 3: una perdita di aderenza al posteriore in curva-3 ha portato all’impatto violento contro le barriere. Il retrotreno della SF21 è rimasto sensibilmente danneggiato e per Carlos la sessione di libere è finita anzitempo. Il timore però era quello di non riuscire a essere pronti per il time-attack, tenendo conto dei tempi di recupero della macchina e delle riparazioni.

Nonostante tutto i tecnici del Cavallino Rampante si sono superati, permettendo all’alfiere di Maranello di giocarsi la posizione in griglia di partenza e conquistando un’onorevole terza fila. La pole-position è andata all’olandese Max Verstappen (Red Bull) a precedere le due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Charles Leclerc, sull’altra Rossa, si è classificato quinto immediatamente davanti all’iberico.

“Oggi i tecnici hanno fatto un miracolo. Un lavoro incredibile perché essere nelle qualifiche con così poco tempo per rimettere in sesto la monoposto era praticamente impossibile. Io non so come abbiano fatto per cui un grazie sincero va a loro e domani spingeremo al 100% per giocarcela“, le parole a caldo di Carlos ai microfoni di Sky Sport.

Domani si prospetta una corsa molto impegnativa e il via sarà determinante dal momento che su questo circuito superare è davvero difficile. La strategia, pertanto, sarà altrettanto fondamentale relativamente alla gestione delle mescole.

Foto: LaPresse