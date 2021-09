F1, GP Olanda su TV8: come vedere la gara gratis e in chiaro. Orario e programma

Dopo due giornate riservate a prove libere e qualifiche, il weekend di Zandvoort si deciderà nella giornata di domenica con il Gran Premio d’Olanda 2021, valido come tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Domani andrà in scena un nuovo atto della fantastica sfida per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Il britannico della Mercedes si presenta alla gara di domani da leader del campionato, con un vantaggio di soli 3 punti nei confronti dell’olandese della Red Bull. Battaglia apertissima anche nella classifica generale riservata ai costruttori, con la casa di Stoccarda che ha un margine di 7 punti sulla scuderia di Milton Keynes.

Il GP d’Olanda 2021 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro la gara in differita dalle ore 18.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del nuovo capitolo della sfida tra Hamilton e Verstappen.

Di seguito la programmazione televisiva completa per il GP d’Olanda 2021 di F1:

PROGRAMMA GP OLANDA F1 2021

La programmazione di TV8/HD

Domenica 5 settembre

Ore 17.55, F1, Gara, differita

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 5 settembre

ore 15.00, F1, Gara, diretta

Foto: Lapresse