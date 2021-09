Max Verstappen rispetta il pronostico della vigilia e conquista la pole position a Zandvoort in occasione delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Per il padrone di casa olandese della Red Bull si tratta della decima partenza al palo in carriera, la settima dell’anno, guadagnandosi così la possibilità domani di vincere davanti al pubblico oranje e riportarsi in vetta al campionato.

Prima fila in griglia completata da un positivo Lewis Hamilton, leader della generale, che si è portato a soli 38 millesimi dalla pole del rivale grazie ad un grandissimo ultimo tentativo nel Q3. Terza piazza per il finlandese Valtteri Bottas davanti alla sorprendente AlphaTauri di Pierre Gasly, mentre la Ferrari occuperà la terza fila con Charles Leclerc 5° e Carlos Sainz 6°. Da evidenziare la strepitosa settima posizione di Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo.

In Q1 le Ferrari brillano e firmano un incoraggiante uno-due con Leclerc davanti a Sainz, mentre Verstappen è 3° senza dover utilizzare un secondo treno di gomme soft nuove. Molto bene la Mercedes, con Hamilton 6° e Bottas 8° a meno di 4 decimi dalla testa montando però pneumatici a banda gialla (una mescola di svantaggio). Eliminato clamorosamente Perez con la Red Bull senza poter fare il secondo time-attack (ha preso bandiera), oltre all’Aston Martin di Vettel (penalizzato dal traffico nel suo giro veloce), l’Alfa Romeo di Kubica e le Haas di Schumacher e Mazepin.

In Q2 optano tutti per la gomma soft: il primo tentativo si chiude con Verstappen saldamente al comando davanti alla Ferrari di un ottimo Leclerc e all’AlphaTauri di Gasly. A seguire le Mercedes di Hamilton e Bottas, con Sainz 7° e Giovinazzi 10°. Russell, impegnato nel secondo tentativo, finisce nella ghiaia nel T3 e provoca la bandiera rossa a 4′ dalla fine. La sessione riparte ma Latifi commette un errore e va a sbattere violentemente contro le barriere, mettendo la parola fine al Q2. Escluse dalla top10 la Williams di Russell, l’Aston Martin di Stroll, la McLaren di Norris, la Williams di Latifi e l’AlphaTauri di Tsunoda.

In Q3 Verstappen mette le cose in chiaro fin dal primo tentativo, scendendo sotto il muro dell’1’09” e rifilando 3 decimi alle Mercedes di Bottas (2°) e Hamilton (3°). Quarta posizione provvisoria per Gasly a 7 decimi dalla vetta, poi le Ferrari di Leclerc e Sainz a quasi 1″ dalla Red Bull. Nel secondo time-attack Verstappen si migliora di 38 millesimi, che alla fine sarà anche il distacco inflitto a Hamilton (autore di un T3 fenomenale). In seconda fila Bottas e Gasly, le Rosse si confermano al quinto e sesto posto. A seguire Giovinazzi, Ocon, Alonso e Ricciardo.

RISULTATI QUALIFICHE GP OLANDA 2021 F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:08.885 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.038 6

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.337 6

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.593 5

5 Charles LECLERC Ferrari+0.642 5

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.652 6

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.705 5

8 Esteban OCON Alpine+1.048 6

9 Fernando ALONSO Alpine+1.071 5

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.281 6

11 George RUSSELL Williams- – 4

12 Lance STROLL Aston Martin- – 4

13 Lando NORRIS McLaren- – 4

14 Nicholas LATIFI Williams- – 6

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 5

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 2

17 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 2

18 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing- – 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 3

Foto: Lapresse