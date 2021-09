Le qualifiche del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di F1, hanno riservato il quinto e sesto posto alle Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Un risultato in linea con quello che si era visto nel corso delle prove libere odierne, anche se forse Leclerc avrebbe potuto ambire al quarto posto del francese dell’AlphaTauri Pierre Gasly con un giro perfetto.

Domani, comunque, si prospetta una gara impegnativa in cui sarà importante partire bene su di un tracciato che offrirà poche chance di sorpasso. In questo contesto, saranno decisive le strategie, legate ovviamente al livello di degrado delle gomme. Tutte le squadre cercheranno di rimanere il più tempo possibile in pista per effettuare una sola sosta, ma sarà da verificare la velocità sulla durata.

Di sicuro, è stato un sabato decisamente impegnativo quello per i meccanici del box di Sainz. L’iberico, protagonista di un incidente nel corso della FP3, ha rischiato di non prendere parte al time-attack per i danni riportati dalla monoposto. Bravissimi i tecnici del Cavallino Rampante a riparare in tempo di record la SF21 dell’iberico.

“Prima di tutto vorrei fare i complimenti ai nostri meccanici per essere riusciti a ripristinare la vettura di Carlos in tempo per permettergli di disputare le qualifiche: non era affatto scontato e hanno davvero fatto un ottimo lavoro“, le parole del Racing Director Laurent Mekies.

“Avere entrambi i piloti in terza fila è un buon risultato di squadra. Avevamo detto alla vigilia che volevamo tornare a lottare per queste posizioni in qualifica e abbiamo centrato il primo obiettivo del fine settimana. Carlos è stato molto bravo a riprendere subito il feeling con la vettura dopo l’uscita di pista. Un peccato che Charles non sia riuscito ad agguantare una seconda fila che era alla sua portata, soprattutto alla luce del fantastico giro che aveva fatto in Q2: vorrà dire che si rifarà domani! Ora dobbiamo concentrarci sulla gara, che sarà molto difficile. Su una pista dove i sorpassi saranno complicati, la partenza avrà un peso ancor più importante del solito. Inoltre, dovremo essere bravi a sfruttare al meglio ogni opportunità che dovesse presentarsi su un tracciato che non perdona nemmeno una piccola sbavatura“, ha aggiunto Mekies (fonte: Ferrari.com)

Foto: LaPresse